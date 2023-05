Elecciones 2023: El Presidente Alberto Fernández pidió nuevamente por las PASO y la unidad del Frente de Todos

El Presidente Alberto Fernández volvió a pedir por las PASO y la unidad del Frente de Todos en la previa a las Elecciones 2023. Lo hizo desde La Rioja, adonde viajó para saludar la reelección del gobernador provincial local, Ricardo Quintela."No me baje de ningún lado", dijo el Mandatario en alusión a una futura candidatura.

“Si no hay un candidato que sintetice todo, que surja el más votado en unas PASO”, afirmó Fernández. “Mi tarea es mantener unido al peronismo y garantizar transparencia en ese proceso”, agregó.

“Bajarse es irse a la casa, yo no me bajé de ningún lado. Yo soy un militante político, el Presidente de la República y en este momento mi mayor obligación es trabajar en los problemas de los argentinos, que son muchos, y si yo me encierro en una campaña voy a tener que dividir mi tiempo”, sostuvo El Presidente.

“Hay que hacer lo que se hizo en La Rioja, hay que estar unidos, hay que preservar la unidad para enfrentar a los que trabajan en lucrar en su propio beneficio y no en beneficio de la gente”, manifestó.

"Las aspiraciones personales tienen que dejarse de lado, para poder avanzar en la construcción de una estrategia electoral", concluyó Fernández.