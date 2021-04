El Presidente Fernández anunció que dio positivo en coronavirus

El presidente Alberto Fernández anunció hoy en su cuenta de Twitter que dio positivo por coronavirus en un test de antígeno y que se encuentra aislado siguiendo las indicaciones de su médico.

En un hilo en la red social, aseguró que se encuentra “físicamente bien” y que se testeó por un registro de fiebre de 37.3.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo”, dijo Fernández. Y agregó: “Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”.

Por ahora la reunión con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quedó suspendida, aunque no descartan que se lleve adelante en modo virtual.

