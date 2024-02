El pochoclero bailarín que es furor en La Costa: su show genera ventas récord

Facu Chocobar utiliza su carisma y su don para el baile para vender más pochoclo todas las tardes en Mar de Ajó y San Bernardo.

El joven, de 24 años, oriundo de Quilmes, alterna ambas ciudades balnearias y remarca: “Acá se trabaja de lunes a lunes, bajo el rayo del sol sin parar. Es un trabajo agotador pero supe encontrarle la vuelta para hacerlo menos pesado, más entretenido y rentable”.

Sobre cómo comenzó todo, Facu recuerda: “Un día se me ocurrió preguntarle a la gente: ‘Si bailo una coreo me ayudan con las palmas’. Todos dijeron que si con la mejor onda y se coparon. Hicieron un círculo alrededor del carrito, encendí el parlante e hice una coreografía con el tema Olha a Explosão, de Kevinho”.

Facu explica: “Salgo con el carrito todos los días a partir del mediodía y trabajo hasta las 19 o 20 horas, dependiendo del clima”.

Y agrega: “Todo esto que me está pasando es una locura, todavía no lo puedo creer. Agradezco a cada persona que se quiere sacar una foto conmigo o que comparte mis bailes en sus redes. Trato de responder todos los mensajes que me dejan”.

El bailarín actualmente integra la compañía de baile Paula Amoedo y trabaja como profesor de baile, instructor en un gimnasio y personal trainner.

A continuación, mirá el video: