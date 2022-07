El Papa Francisco no descarta la posibilidad de renunciar debido a su salud

El papa Francisco, tiene 85 años y aseguró que “la puerta está abierta” sobre su posible renuncia al pontificado. Frente a su visita a Canadá indicó que: “Cambiar de papa no sería una catástrofe”.

Papa Francisco

Francisco viene atravesando algunas dificultades respecto a su salud, una de ellas es su problema de rodilla que le impide caminar largos tramos.

Fiel a su estilo se refirió a su salud y dijo que “no sería algo extraño” seguir el ejemplo de su predecesor, Benedicto XVI, de 95 años, quien renunció en 2013 al trono de Pedro porque le “faltaban las fuerzas” para seguir gobernando la milenaria institución.

Además, explicó que depende de una silla de ruedas para trasladarse y que no cree que pueda seguir “con el mismo ritmo de los viajes de antes”. Francisco fue sometido el año pasado a una operación del intestino, sufre de ciática y ahora de problemas en los ligamentos de la rodilla.

Sin embargo, el mismo pontífice explicó que no se someterá a una operación, porque le teme a la anestesia, sobre todo después de la cirugía al colon a la que fue sometido el año pasado. “Sufrí 6 horas de anestesia y aun veo los rastros”, recordó.

Papa Francisco en su viaje a Canadá

Francisco, aseguró que en el caso de que decidiera renunciar, le gustaría mantener el título de obispo emérito de Roma y confesar a los fieles dentro de una basílica romana. Declaraciones en las que indirectamente resaltaba su buen estado de salud mental.

La posible renuncia de Jorge Bergoglio fue uno de los temas más abordados por la prensa durante su viaje en Canadá. “La puerta está abierta y es una de las opciones, pero hasta ahora no he llamado a esta puerta. No he sentido aún esta posibilidad, pero esto no quiere decir que mañana no empiece a pensar en ello”, agregó.

“Creo que a mi edad, y con estas limitaciones, tengo que guardar un poco mis fuerzas para poder servir a la Iglesia, o por el contrario pensar en la posibilidad de hacerme a un lado”, dijo.