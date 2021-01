El Papa Francisco dijo que el Holocausto “puede suceder otra vez”

Durante una audiencia en la Biblioteca del Palacio Apostólico, celebrado sin fieles debido a la pandemia por coronavirus, el Papa Francisco advirtió que siempre es necesario recordar el Holocausto “porque estas cosas pueden suceder otra vez”.

A su vez, recordó el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las víctimas del Holocausto, día que se coincide con la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz.

También agregó que :”Recordar es una expresión de humanidad, recordar es signo de civilización. Recordar es condición para un futuro mejor de paz y fraternidad. Recordar es necesario porque estas cosas pueden suceder otra vez“, apuntó el sumo pontífice.

En la misma línea señaló: “Comenzando con propuestas ideológicas que quieren salvar a un pueblo y terminan destruyendo a un pueblo y a la Humanidad. Atención a cómo empezó este camino de muerte, exterminio, brutalidad“.

Finalizando, pidió que la lectura de la Biblia “vaya acompañada de oración, porque no se puede leer como una novela”.

“Me molesta un poco cuando escucho a los cristianos recitar versículos de la Biblia como loros. ¿Pero has encontrado al Señor con ese versículo? No es sólo una cuestión de memoria sino de corazón”, indicó el Papa Francisco.