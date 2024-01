El papá del Dibu Martínez contó que su hijo terminará su carrera en un club específico de Argentina

En conversación con TyC Sports Verano, Alberto Martínez, el padre del jugador, habló del futuro retorno de su hijo al fútbol argentino.

El hombre aseguró: “Si Dibu viene al fútbol argentino va a venir a Independiente, obvio, no va a venir a otro club, quiere volver sano, con 36 ó 37 años. No quiere venir a terminar la carrera mal en Independiente, por lo que él me dijo“.

Sobre el recibimiento de Racing (club que comparte barrio con Independiente) a su hijo, Alberto remarcó: “Si Dibu va a la cancha de Racing yo pienso que lo van a aplaudir”.