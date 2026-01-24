El nuevo empleo público en Argentina: las dos condiciones obligatorias para entrar al Estado en 2026

El escenario laboral para quienes aspiran a trabajar en la administración nacional ha dado un giro de 180 grados. A través de la reciente reglamentación del Presupuesto 2026 y las nuevas directivas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el Gobierno Nacional ha blindado el acceso a los cargos públicos. Ya no basta con superar una entrevista o poseer antecedentes académicos; ahora existen dos filtros que funcionan como un cerrojo administrativo y técnico “sí o sí”.

Este cambio no solo afecta a los nuevos ingresantes, sino que redefine la estabilidad y el control sobre la planta estatal, priorizando la idoneidad técnica por sobre cualquier otro criterio de selección tradicional.

El Examen General de Conocimientos y Competencias (SEP)

La primera condición ineludible es la aprobación del Sistema de Evaluación Pública (SEP). Se trata de un examen obligatorio, digital y presencial que funciona como un filtro eliminatorio antes de cualquier contratación.

El objetivo de esta medida es estandarizar la calidad del personal que ingresa a las dependencias oficiales. Los puntos clave de este examen son:

Carácter anónimo: Para evitar favoritismos, la evaluación es corregida mediante sistemas automatizados sin que el evaluador conozca la identidad del postulante.

Contenidos evaluados: El examen mide razonamiento lógico, comprensión de textos, conocimientos sobre la Constitución Nacional, ética pública y normativa administrativa básica.

Validez: Quien no apruebe esta instancia queda automáticamente inhabilitado para avanzar en el proceso de selección, sin importar el área específica del cargo.

Validación técnica de Modernización y Hacienda

La segunda condición, de carácter estrictamente administrativo pero igual de restrictiva, es la doble validación estratégica. En 2026, ninguna jurisdicción o entidad del Estado puede dar de alta a un trabajador por su cuenta. Para que un cargo se ocupe, se deben cumplir dos pasos simultáneos:

Dictamen de Modernización: La Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público debe certificar que la posición es “estratégica” y que no existe personal en situación de disponibilidad que pueda cubrir esa tarea.

Certificación de Financiamiento (Hacienda): El Ministerio de Economía debe validar que existe la partida presupuestaria específica y que la contratación no rompe el equilibrio fiscal.

Incluso si un organismo tiene una baja por jubilación o renuncia, el reemplazo no es automático: la regla general vigente para 2026 es que solo se permite un ingreso por cada dos bajas, lo que obliga a las dependencias a justificar por qué ese puesto es indispensable.

Sectores exceptuados y prioridades

Si bien el control es férreo, existen áreas donde estas condiciones se aplican con matices o donde el ingreso sigue fluyendo bajo regímenes específicos:

Educación Universitaria: Mantienen su autonomía para las designaciones docentes.

Fuerzas de Seguridad y Servicio Penitenciario: El personal operativo sigue sus propios protocolos de reclutamiento, aunque el personal civil de estas áreas sí debe cumplir con el examen de idoneidad.

Cupos de Discapacidad: Se mantiene la obligatoriedad de cumplir con el cupo del 4%, aunque los postulantes deben igualmente demostrar su aptitud para el cargo específico.

Cómo prepararse para ingresar al Estado hoy

Para los argentinos que buscan una oportunidad en el sector público, el proceso ya no inicia enviando un currículum a un organismo, sino a través del portal Concursar 2.0.

Registro en Mi Argentina: Es el punto de partida para validar la identidad digital.

Inscripción en el ReSEF: El registro unificado donde se cargan los antecedentes y se solicita turno para el examen de idoneidad.

Capacitación previa: El IPAP (Instituto Nacional de la Administración Pública) ofrece guías de estudio gratuitas para el examen de conocimientos generales, que es recomendable estudiar a fondo ya que el nivel de exigencia ha subido respecto a años anteriores.

Este nuevo esquema busca reducir la discrecionalidad en las contrataciones y asegurar que cada peso invertido en salarios estatales corresponda a un perfil técnico validado.