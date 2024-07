El micro que volcó en Ruta 2 lo hizo a solo 1 kilómetro de otro hecho similar ocurrido en 2019

Tal como informó INFOZONA en primicia esta madrugada, un micro de pasajeros con destino a Villa Gesell volcó este jueves en la Ruta 2, en jurisdicción del Distrito de Lezama, en el carril con sentido a Mar del Plata.

Al menos ocho personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, mientras que otras debieron ser rescatadas tras quedar atrapadas en el vehículo.

El micro involucrado pertenece a la empresa Rutatlántica y llevaba 49 pasajeros y dos choferes. Las autoridades han descartado la posibilidad de más heridos.

Tras conocerse el accidente, personal policial, Bomberos Voluntarios y servicios médicos de Lezama se hicieron presentes en el lugar.

Posteriormente en apoyo también llegaron al lugar Bomberos Voluntarios y ambulancias de Chascomús y Castelli respectivamente.

Varias personas que habían quedado atrapadas en el micro fueron rescatadas, algunas atendidas en el lugar y otras trasladadas a la UPA Trauma y Hospital Municipal de Lezama y al Hospital Municipal de Chascomús. Una persona, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada por vía aérea a un nosocomio de La Plata

“No hay víctimas fatales. Hubo que trabajar con herramientas de corte porque había gente atrapada adentro del micro”, expresó el Jefe de Bomberos Voluntarios de Lezama, Carlos Firmapaz.

El micro de la empresa Rutatlántica había salido de la localidad bonaerense de Morón con 49 pasajeros a bordo. Por motivos que aún se investigan, el chofer perdió el control a la altura del kilómetro 142 de la autovía 2, y el vehículo quedó completamente volcado sobre la banquina.

A pesar de no reportarse víctimas fatales, se informó que hay personas heridas con código rojo, es decir, con riesgo de vida y que deben ser atendidas de forma inminente.

“El chofer que manejaba está internado en la UPA Trauma de Lezama, el acompañante no sufrió lesiones. Había menores de edad en el micro, pero no presentarían heridas graves”, comentó en otro momento el jefe de Bomberos de Lezama.

Cabe señalar que se realizaron pruebas de alcoholemia a ambos conductores, y los resultados fueron negativos.

Por el momento, la causa quedó caratulada como “lesiones culposas” mientras avanza la investigación.

Cabe señalar que este siniestro vial ocurrió a tan solo 1 kilómetro de otro similar sucedido en 2019 dónde murieron dos niñas que viajaban en viaje de egresados a San Clemente del Tuyú.

Pasadas las 11,00 horas y tras un arduo trabajo, personal de AUBASA logró posicionar sobre sus cuatro ruedas a la unidad siniestrada que fue trasladada al depósito judicial del Destacamento de Policía Vial de Lezama.

Se contó también con la asistencia de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que tiene sede a pocos metros del lugar.

Se conoció que el micro siniestrado de la empresa Ruta Atlántica, con dominio NND 884, tiene 25 infracciones por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos, porque los ocupantes no usaron los correajes de seguridad y por no respetar luces de semáforo o barrera paso de paso a nivel, informó Noticias Argentinas.