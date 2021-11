El mensaje de un jefe comunal: “Sacá foto del voto porque si perdemos no te vas a poder llevar los $10.000”

Juan Manuel Caudana, jefe comunal de la localidad de Santa Clara de la Buena Vista, en la provincia de Santa Fe, difundió dos mensajes de audio en el que le hizo un pedido a una persona que recibirá tres pagos de $10.000.

“Se están viendo los recursos. Todavía no transfirieron una parte de los recursos. Te van a hacer $10.000 que te lo dan ahora. Después el 14, 15 o 16 de noviembre otros $10.000 y en diciembre otros $10.000. Si vienen las partidas te agregan para los otros 59″, se escucha a Caudana en el primer audio de 30 segundos.

“Sacá foto del voto que me haces votar porque si perdemos no te vas a poder llevar más los $10.000 porque yo no voy a poner más un mango de mis recursos para ayudas sociales y políticas. Hacé fuerza para que ganemos y vas a cobrar toda la ayuda”, indicaba en el segundo audio que dura 24 segundos.

Tras la viralización de sus mensajes, el jefe comunal ratificó sus dichos y hasta chicaneó a la oposición. “Quiero aclarar sobre el audio que circula sobre ayudas a personas que necesitan ser asistidos por hijos enfermos, viviendas precarias, hacinamiento; etcétera. El Ministerio de Bienestar Social envía recursos desde hace varios meses, y sólo les explico que si no somos gobierno lógico que esto se acaba”, explicó el jefe comunal que pidió sacar una foto del voto.

A su vez, pidió disculpas y aseguró que “tuvo un mal día”, y que la respuesta fue producto del cansancio por el acoso de “delincuentes” que integran la lista opositora de Juntos por el Cambio. “Si tengo que comprar votos para que no ganen, lo hago. Lo importante es que el pueblo siga creciendo y bien. Puede preguntarle a los vecinos quién soy yo. Nunca robé“, expresó el intendente de Juan Manuel Caudana.