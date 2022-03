¿El mate no es cancerígeno? expertos explican el por qué

Tomar mate, ¿es o no es cancerígeno? Al parecer, la teoría que asegura que el consumo de infusiones preparadas con mate generan ciertos tipos de cáncer no es nueva.

Tomar mate no es cancerígeno, los expertos explican el por qué.

La controversia surgió luego de una publicación de The Sun. Esto fue lo que dijeron desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate y expertos explican por qué la OMS lo considera un alimento saludable.

El consumo del mate “es un hábito saludable y la asociación del mismo a un incremento en el riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer, no está comprobada científicamente”, afirmó el Instituto Nacional de la Yerba Mate.

El organismo aseguró que “la falta de evidencia ha sido observada por organismos internacionales que velan por la Salud de la humanidad, como la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), entidad que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea del Medicamento (AEM)”.

La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), estudia los agentes quíumicos, físicos, actividades laborales, entre otros, en busca de evidencias que relacionen el mate con el desarrollo de cáncer.

La presencia de HAPs habían sido la causa de la enfermedad que los expertos desmintieron.

“En el caso del mate, tanto la IARC como la AEM, declaran en sus documentos: Drinking Coffee, Mate, and Very Hot Beverages , Mate folium; que no hay evidencia científica suficiente que demuestre el vínculo del consumo de esta infusión con el desarrollo posterior de neoplasias (cáncer)”, argumentó el INYM.

¿Qué publicó The Sun?

El medio británico menciona dos agentes asociados al consumo de mate como los responsables de causar la enfermedad: la presencia de hidrocarburos aromáticos policñiclicos (HAPs) en la infusión y la temperatura de su consumo.

Hace referencia al “té de yerba mate” y a un estudio publicado en la revista Cancer Epidemiology Biomarker and Prevention que sugirió que podría aumentar el riesgo de cáncer de pulmón y cánceres digestivos de una persona.

Sin embargo esto no es así. La OMS y sus investigaciones afirman que la temperatura del consumo del mate como los niveles de HAPs son seguros.

La INYM remarca que “son sustancias químicas que no forman parte de la composición de las hojas y palitos de yerba mate“. Y asegura que “Estas sustancias, si aparecen en la yerba mate elaborada, no son solubles en agua, por lo que ha sido comprobado que su transferencia desde la yerba mate hacia las infusiones es muy baja o nula”.

¿Cuál es la temperatura ideal del mate?

La INYM diferencia la temperatura del consumo del mate y de la temperatura a la que se calienta. “La IARC sostiene que la exposición de las células a temperaturas mayores a los 65 °C puede ser perjudicial para la salud”, aseguran.

La subgerente del Área Técnica del INYM, Verónica Scalerandi expresó que “Podemos concluir y afirmar que tomar mate es seguro y saludable”; “ya que los dos agentes mencionados (HAPs y temperatura alta) quedan descartados”.