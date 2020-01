Un luchador argentino de MMA salió campeón en Nueva York y ganó un millón de dólares como premio. Sin embargo, no se hizo conocido por su logro deportivo sino por escribir un tuit que causó polémica en las redes.

Emiliano Sordi es un deportista cordobés que ganó el título de los semipesados de la Pro Fight League de la MMA (Artes Marciales Mixtas) en Nueva York, Estados Unidos. Además del trofeo, la victoria incluyó la suma de 1.000.000 de dólares.

Ante un tuit del economista Manuel Adorni, que hizo una proyección del dinero que perdería en el cambio al entrar el dinero a la Argentina, el luchador lanzó un irónico y contundente mensaje: "Me extraña amigo, veo todos tus videos y conferencias. No voy a ser tan boludo de llevar un dólar para Argentina. Jajaj". Una respuesta que generó todo tipo de comentarios en las redes, muchos a favor y otros en contra.

Anoche fue entrevistado vía Skype por el programa "Intratables" que se emite por América, y redobló la apuesta en declaraciones que levantaron la temperatura de las redes sociales: "Hablan de socialismo con lo ajeno, así es súper fácil. Dame diez palos verdes y te los reparto entre un montón de gente, como no es mío no me va a doler en lo más mínimo. No encuentro en Argentina un negocio que sea mejor que el que voy a hacer acá (EEUU)", afirmó el luchador.

Enseguida apuntó contra Ernestina Pais ("No sé cómo se llama la muchacha que está a los gritos atrás"), que contó su experiencia invirtiendo sus ahorros en Argentina y dando trabajo a la gente, y Diego Brancatelli ("Cuando me haga falta un sparring, lo llamo a Brancatelli") ofreciéndoles a la distancia su visión del país: "Es lamentable que en un país que paga impuestos tan altos no tengamos seguridad, que la justicia social sea en realidad un robo a los que producen un poquito más. Todos estos que luchan por la igualdad tendrían que luchar por una igualdad real, no sacarle al que gana un poquito más para darle al que no hace nada", refirió el cordobés instalado en Estados Unidos.