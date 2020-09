El Intendente de Necochea dijo que prohibir el ingreso a propietarios no residentes “roza lo inconstitucional”

Con vistas a la temporada de verano 2021 y en medio del aumento de contagios por coronavirus (COVID-19), el intendente de Necochea, Arturo Rojas, indicó a pesar de que ser un escenario “atípico” no se puede prohibir el ingreso a los propietarios no residentes porque “roza lo inconstitucional”.

De esa manera, el alcalde de la ciudad balnearia explicó que si bien falta mucho para el verano, hay una situación “que se está dando y es que muchos vecinos tienen casas en la ciudad, que son de diferentes puntos del país y no pueden entrar, salvo que sea por una razón justificada”.

“Eso no se puede seguir sosteniendo porque aquella persona que tiene una vivienda, debe tener la posibilidad de ingresar porque no es justo que esto se mantenga en el tiempo”, manifestó Rojas, al tiempo que afirmó que por el momento, la ciudad sigue cerrada para los turistas.

No obstante, desde el Municipio aseguraron que trabajarán durante estos meses para generar los protocolos de seguridad e higiene necesarios para poder habilitar el acceso a los propietarios no residentes, y según el jefe comunal, “podría ser antes de la temporada para poder adaptarnos a una situación que no es nada fácil”.

Necochea también se encuentra diagramando un proyecto de ordenanza, para crear un registro de aquellas personas que entren al distrito bonaerense y que la municipalidad pueda tener constancia de cuántas personas son, dónde se van a alojar y cuánto tiempo.

Como informáramos días atrás, los alcaldes de la Costa Atlántica se reunieron de manera virtual y coincidieron en la necesidad de "trabajar regionalmente en protocolos sanitarios" de cara al desarrollo de la próxima temporada de verano. Uno de los puntos de debate fue justamente el ingreso de propietarios no residentes.

“A seis meses del inicio de la pandemia, nos encontramos ante el doble desafío de cuidar la vida y la salud de nuestras comunidades y generar las mejores condiciones para tener una temporada segura para vecinos, vecinas y turistas”, dijeron los intendentes en un comunicado.

Es por ese motivo, que luego del cónclave los alcaldes acordaron que no es el momento de avanzar en mayores flexibilizaciones y advirtieron que “un paso en falso podría no solo tirar por la borda todo el esfuerzo y el trabajo de nuestras comunidades sino también poner en riesgo la temporada”.

Sin embargo, el Jefe Comunal de Necochea aseguró que la relación con el Gobierno provincial y los ministros “es muy buena, como tiene que ser” y remarcó que debe haber un trabajo “mancomunado y coordinado” entre los municipios ya que “no es momento de sacar una tajada política en medio de la pandemia”.

El distrito que conduce Rojas se encuentra actualmente en fase 5 pero en las últimas dos semanas aparecieron 18 casos positivos de coronavirus y hay entre 80 y 90 muestras que deben ser aún analizadas, de modo que la semana que viene retrocederá a fase 4.