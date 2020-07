El Intendente de José C. Paz reconoció “cubrir” a trabajadores que “venden falopa con las ambulancias”

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, volvió a ser protagonista de un escándalo, fiel a su estilo siempre polémico que a lo largo de sus cuatro mandatos al frente del municipio lo llevaron a ocupar cientos de noticias en los medios de comunicación.

En medio de la pandemia del coronavirus, fue filmado mientras mantenía un fuerte intercambio con un grupo de trabajadores públicos de la salud, que reclamaban mejores condiciones laborales. En ese contexto, Ishii sostuvo sin vueltas para dar por cerrada la discusión: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”.

Según se puede ver en un video que se conoció a través de la cuenta de Twitter de Gastón Cavanagh, el jefe comunal les advirtió a los trabajadores que, si no querían cumplir con las condiciones actuales de trabajo, les iba a “pagar el básico que les corresponde y nada más”.

“Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, reconoció Ishii.

La frase de la polémica dejaría trascender una anuencia del histórico intendente con la actitud delictiva de sus empleados. De acuerdo con lo que precisaron los medios locales, los empleados de salud pedían menos horas de servicio para poder estar más tiempo con sus seres queridos.

“Este trabajo me da el sustento para mi familia, pero si pudiera estar con ellos un tiempo, también me gustaría”, le recriminó uno de ellos a Ishii.

Enseguida el alcalde le respondió que “bueno, está bien, pero en este momento de pandemia no lo vas a poder hacer. O querés laburar como te digo o si no andá a cuidar a tu familia ¿Qué problema tenés? No lo hagas más y listo. ¿Qué problema hay? No te voy a sacar el sueldo. Más básico, pero… no me interrumpas. No me interrumpas en lo que yo te estoy calificando”.

En ese momento la discusión se puso tensa y hasta incluso se amagaba con un ataque físico. El mandatario de José C. Paz aseguró que los estaba “calificando para la crisis que viene” y remarcó que “los muertos” por COVID-19 se “los van a tirar” a él. Fue en ese momento cuando admitió que venden droga en las ambulancias.

“Entonces, digo, vos hacé lo que quieras hacer de tu vida. Yo sé lo que quiero hacer de mi vida, yo sé lo que quiero hacer con las ambulancias que compré y romperme el ojete como me lo estoy rompiendo todos los días acá, porque todos los días vengo acá. Entonces, digo, pongamos las cosas en claro. Vos querés a tu familia, andá a cuidar a tu familia. Si querés, andate a tu casa, yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Me dejás el lugar y me hacés un favor”, agregó.

Luego de tomar estado público el video de que se trata, el jefe comunal, no ha brindado declaración alguna.-

Mario Ishii, uno de los tantos intendentes que se cree dueño de su cachito de conurbano. Y qué va a pasar con ésto 👇👇? Nada. Como siempre. pic.twitter.com/bmvmODLF0A — Mariel Cartagena 🖤😒 (@betances99) July 25, 2020