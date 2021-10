El Intendente de Dolores aprovechó la citación judicial de Macri para lanzar su candidatura a Gobernador

Como es de dominio público, esta mañana el ex Presidente Mauricio Macri se hizo presente en la ciudad de Dolores a efectos de presentarse a la frustrada indagatoria por supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, siendo recibido de manera muy eufórica por el Intendente local, Camilo Etchevarren.

En la puerta del Palacio Municipal, Etchevarren lo aguardaba acompañado de sus funcionarios y Concejales del bloque oficialista local Juntos por el Cambio.

De allí lo condujo a su Despacho donde tuvo lugar una sesión de fotografías con familiares de Etchevarren, funcionarios y candidatos a Concejales.

Posteriormente el Jefe Comunal dolorense acompañó a Macri a un palco que se había montado frente al Municipio junto a otros dirigentes e intendentes como Montenegro de Mar del Plata, Yezza de Pinamar y Jorge Macri de Vicente López y con micrófono en mano comenzó a arengar al escaso público presente cantando “Mauricio no se toca”.

En medio de la movilización, aparecieron colgados en la vereda del Municipio, llamativos pasacalles con la consigna: “Macri Presidente, Camilo Gobernador”.

Fue precisamente Etchevarren quien hizo uso de la palabra en primer lugar, brindando un encendido discurso en defensa del ex Presidente y destacando las obras que se habían ejecutado en el distrito durante su gestión, refiriendo que era la tercera ocasión que Macri llegaba a Dolores y lo esperaba dentro de dos años. (¿cómo Presidente?).

Llamativamente no mencionó a la ex Gobernadora María Eugenia Vidal, quien no mantendría una relación estrecha con el alcalde dolorense.

Quedó evidenciado que el jefe comunal de Dolores, aprovechó la ocasión para lanzar su propia candidatura a ocupar la Primera Magistratura en la Provincia de Buenos Aires, metiéndose de pleno en la interna del Pro con un claro apoyo a Mauricio Macri en desmedro del actual Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y de la Presidenta de dicho espacio, la ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también estuvo en Dolores, aunque, no obstante ser una de las oradoras en el acto, su presencia no tuvo una mayor relevancia.

Posteriormente Etchevarren abrazó a Macri y caminó junto a él hasta el Juzgado Federal ubicado a poco más de 200 metros del lugar, permaneciendo allí hasta que el ex Presidente salió del mismo y subido a su camioneta, abandonó la ciudad.