El intendente de Chivilcoy advirtió que no alcanza la plata para pagar sueldos

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, advirtió sobre la delicada situación financiera que atraviesa el municipio y señaló que, por primera vez en mucho tiempo, los fondos provenientes de la coparticipación provincial no alcanzaron para cubrir la totalidad de la masa salarial de los trabajadores municipales.

El jefe comunal explicó que la caída de recursos está vinculada a la retracción de la actividad económica, lo que impacta directamente en la recaudación y, en consecuencia, en los ingresos que reciben los distritos bonaerenses. En este contexto, sostuvo que la administración local se ve obligada a extremar los controles y priorizar los gastos esenciales para garantizar el funcionamiento del Estado municipal.

Britos detalló que el seguimiento permanente de las cuentas públicas se volvió imprescindible y que el pago de salarios es la principal prioridad. Asimismo, reconoció que este escenario condiciona la planificación de obras y otros proyectos previstos para el año.

El intendente aseguró que, si bien podría realizarse una obra menos en 2026, los servicios básicos estarán garantizados y los sueldos de los empleados municipales se mantendrán como eje central de la gestión.

Finalmente, remarcó la necesidad de preservar el equilibrio financiero ante un panorama económico complejo y advirtió que la reducción de ingresos representa un desafío para las administraciones municipales si la situación no mejora en el corto plazo.