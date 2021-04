El impuesto a la riqueza sólo recaudó el 10% de lo esperado

A una semana del vencimiento, sólo se recaudó el 10% de lo esperado del impuesto a la riqueza, según datos divulgados por la directora de la AFIP.

Desde La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informaron que ingresaron $30.000 millones del pago del Aporte Solidario Extraordinario, equivalente a un 10% del total que proyectaban recaudar.

Mercedes Marcó del Pont, directora del organismo, manifestó su rechazo a la resistencia de los 13 mil empresarios alcanzados por el impuesto a la riqueza, que han recurrido a la justicia.

“Genera vergüenza ajena que las personas con los patrimonios más altos del país vayan a la justicia para intentar evitar hacer un aporte solidario en el marco de la crisis y la pandemia”, sostuvo la directora, y agregó: “No olvidemos que el destino de lo que se recauda es la compra o elaboración de equipamiento médico; subsidios a las pequeñas empresas, recursos a las becas Progresar y fondos para la urbanización”.

“Sabíamos que una porción de las personas alcanzadas iba a recurrir a la justicia para intentar no pagarlo pero tenemos todos los recursos y herramientas desde la AFIP: sabemos que no es inconstitucional, que son chicanas para no pagar”, afirmó la funcionaria.