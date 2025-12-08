El Hospital Garrahan incorpora un acelerador lineal que transforma el tratamiento del cáncer infantil

Victoria Saenz
El Hospital Garrahan incorpora un acelerador lineal que transforma el tratamiento del cáncer infantil

El Hospital Garrahan de Buenos Aires ha dado un paso significativo en el tratamiento del cáncer infantil al anunciar la incorporación de un acelerador lineal de última generación, un dispositivo que transformará la manera en que se aborda esta enfermedad en el país y la región. Con este nuevo equipamiento, el Garrahan, que cuenta con el único servicio de radioterapia pediátrica del país, se posiciona como líder en la atención oncológica infantil.

Un cambio fundamental en la radioterapia pediátrica

Este equipo permitirá ofrecer tratamientos de radioterapia más precisos y seguros para niños y adolescentes con cáncer en Argentina. En el Garrahan se atiende actualmente al 50% de los niños con esta enfermedad en el país, lo que resalta la relevancia de esta incorporación.

Hoy se arma el arbolito de Navidad ¿Por qué?
Mirá también:

Hoy se arma el arbolito de Navidad ¿Por qué?

A partir de hoy, se inicia la etapa de montaje, calibración y capacitación de los profesionales que operarán esta avanzada tecnología, con el objetivo de activar el equipo en un futuro próximo.

Características del acelerador lineal Elekta EVO

El acelerador lineal Elekta EVO es un dispositivo diseñado específicamente para pacientes pediátricos. Entre sus beneficios destacan:

Máxima precisión: el equipo permite dirigir la radiación al tumor con una exactitud milimétrica, lo que contribuye a un tratamiento más efectivo.

Menor toxicidad: al ser una radioterapia altamente focalizada, se minimiza la exposición de los tejidos sanos circundantes, reduciendo efectos adversos a largo plazo y cuidando el desarrollo infantil.

Radioterapia adaptativa online: esta tecnología permite ajustar el tratamiento en tiempo real, adaptándose a los cambios anatómicos del paciente en cada sesión.

Proyectos futuros del Centro de Radioterapia

El futuro Centro de Radioterapia del Hospital Garrahan, en el que se están realizando obras por parte de la empresa INVAP, contará además con un tomosimulador de última generación. Este equipamiento garantizará la planificación y ejecución de tratamientos de manera más precisa, minimizando los efectos colaterales en los pacientes.

Feriados 2026 en Argentina: Cuándo cae el primer feriado del año y cuál será el primer fin de semana largo
Mirá también:

Feriados 2026 en Argentina: Cuándo cae el primer feriado del año y cuál será el primer fin de semana largo
Compartir este artículo
Hoy se arma el arbolito de Navidad ¿Por qué?
Nacionales
Conmoción en La Costa: Asesinan a puñaladas a un hombre en Nueva Atlantis
La Costa
Bono anses diciembre navidad
Bono de Fin de Año ANSES y Aguinaldo en Diciembre 2025: Fechas de cobro, montos y requisitos
Anses
Sigue el calor en el último fin de semana largo del año
Provincia
Tragedia en la ruta 3: murió funcionario del Ministerio de Seguridad en brutal choque
Tragedia en la ruta 3: murió funcionario del Ministerio de Seguridad en brutal choque
Nacionales
Dos menores aprehendidos por el crimen de una vecina en Loma Verde del partido de General Paz
Ranchos
WUVU436MWNHI7JJ5BFGDFCI2BQ
Devastación en Carlos Casares: voladuras de techos y caos tras un fuerte temporal
Provincia

Más leídas