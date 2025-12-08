El Hospital Garrahan incorpora un acelerador lineal que transforma el tratamiento del cáncer infantil

El Hospital Garrahan de Buenos Aires ha dado un paso significativo en el tratamiento del cáncer infantil al anunciar la incorporación de un acelerador lineal de última generación, un dispositivo que transformará la manera en que se aborda esta enfermedad en el país y la región. Con este nuevo equipamiento, el Garrahan, que cuenta con el único servicio de radioterapia pediátrica del país, se posiciona como líder en la atención oncológica infantil.

Un cambio fundamental en la radioterapia pediátrica

Este equipo permitirá ofrecer tratamientos de radioterapia más precisos y seguros para niños y adolescentes con cáncer en Argentina. En el Garrahan se atiende actualmente al 50% de los niños con esta enfermedad en el país, lo que resalta la relevancia de esta incorporación.

A partir de hoy, se inicia la etapa de montaje, calibración y capacitación de los profesionales que operarán esta avanzada tecnología, con el objetivo de activar el equipo en un futuro próximo.

Características del acelerador lineal Elekta EVO

El acelerador lineal Elekta EVO es un dispositivo diseñado específicamente para pacientes pediátricos. Entre sus beneficios destacan:

Máxima precisión: el equipo permite dirigir la radiación al tumor con una exactitud milimétrica, lo que contribuye a un tratamiento más efectivo.

Menor toxicidad: al ser una radioterapia altamente focalizada, se minimiza la exposición de los tejidos sanos circundantes, reduciendo efectos adversos a largo plazo y cuidando el desarrollo infantil.

Radioterapia adaptativa online: esta tecnología permite ajustar el tratamiento en tiempo real, adaptándose a los cambios anatómicos del paciente en cada sesión.

Proyectos futuros del Centro de Radioterapia

El futuro Centro de Radioterapia del Hospital Garrahan, en el que se están realizando obras por parte de la empresa INVAP, contará además con un tomosimulador de última generación. Este equipamiento garantizará la planificación y ejecución de tratamientos de manera más precisa, minimizando los efectos colaterales en los pacientes.