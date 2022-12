El Gobierno volvió a insistir con el uso de barbijo en el transporte público por la suba de casos de Covid

El Gobierno insistió con el uso de barbijo en el Transporte Público por el aumento de casos de Covid. Lo hizo a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Transporte de la Nación, donde pidieron usar barbijo en colectivos y trenes de corta y larga distancia. También solicitaron que se abran las ventanas y haya ventilación cruzada.

“Frente al aumento de casos de Covid -19, el Ministerio de Transporte de la Nación, que lidera Diego Giuliano, recuerda los cuidados a tener en cuenta en la utilización de barbijo en el sistema de Transporte Público de pasajeros, y recomienda seguir las medidas de prevención de salud generales”, indicó un comunicado de esa Cartera.

¿Qué otros pedidos para prevenir contagios señala el Comunicado?

“Solicitamos mantener la mayor distancia posible, evitar aglomeraciones, toser y estornudar en el pliegue del codo. También trasladar las actividades, dentro de lo posible, al aire libre”, esgrime el comunicado.

En consonancia con las indicaciones del Ministerio de Salud, también recomendó acercarse a un vacunatorio, centro de salud u hospital, para aplicarse un refuerzo del inmunizante contra Covid-19. Días atrás, la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, volvió a recomendar el uso de barbijos sobre todo para personas de riesgo.

Por último, la Funcionaria, dijo que no habrá nuevas restricciones, ya que no existe riesgo de desborde en el sistema sanitario. Desde el 21 de septiembre pasado el uso de barbijo no es obligatorio pero nunca dejó de estar recomendado sobre todo para personas de riesgo.