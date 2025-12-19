El Gobierno subastará en 2026 parte del predio del Parque de la Costa en Tigre ¿Por qué?

El proceso de reorganización de los activos estatales continúa avanzando y suma ahora un predio de alto valor estratégico en el norte del conurbano bonaerense. En un contexto de ajuste fiscal y búsqueda de recursos, una decisión reciente volvió a poner en agenda uno de los espacios más emblemáticos del entretenimiento en la provincia de Buenos Aires.

La AABE confirmó la subasta de un terreno clave en Tigre

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) anunció que avanzará con la subasta de una parte del terreno donde funciona actualmente el Parque de la Costa, en el partido de Tigre. Se trata de un predio de más de 51.000 metros cuadrados, con salida directa al río, una característica que lo convierte en una de las parcelas más atractivas de la zona.

Según fuentes cercanas al organismo, la subasta no tiene fecha definida, aunque se prevé que se concrete durante 2026. El terreno corresponde aproximadamente a la mitad de la superficie total que hoy ocupa el parque.

La venta se enmarca en el plan de desprendimiento de inmuebles públicos

La operación forma parte del programa del Gobierno nacional para desprenderse de más de 300 inmuebles públicos, con el objetivo de:

Recaudar cerca de US$ 800 millones .

. Reducir los costos de mantenimiento de activos considerados improductivos.

de activos considerados improductivos. Optimizar el uso del patrimonio estatal.

Hasta el momento, este esquema ya permitió recaudar más de US$ 321 millones, a partir de la venta de propiedades de distinto tipo.

Qué tipo de inmuebles incluye el plan oficial

Dentro del listado de bienes a subastar conviven propiedades muy diversas, entre ellas:

Edificios administrativos.

Galpones y terrenos baldíos.

Exdependencias ferroviarias.

Predios con alto valor comercial e inmobiliario.

El terreno del Parque de la Costa se destaca por su ubicación estratégica, en una zona con fuerte desarrollo urbano y turístico.

La desafectación ferroviaria que habilitó la subasta

La noticia se conoció luego de que el Gobierno desafectara el predio del uso ferroviario, a través de la Resolución 1328/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Luis Caputo.

Este paso administrativo era clave para que el inmueble pudiera ser incorporado formalmente al proceso de subasta y venta.

Interés del sector inmobiliario y expectativas del mercado

Si bien el terreno todavía no tiene un precio base definido, su potencial despertó el interés de distintos actores del sector inmobiliario.

Desde Consultatio, la desarrolladora de Eduardo Costantini, creador de Nordelta y Puertos, señalaron que se trata de un terreno “a evaluar en un futuro”, aunque aclararon que no está hoy dentro de sus planes concretos.

Por su parte, desde Argencons, principal socia de Consultatio, reconocieron la ubicación estratégica del predio, pero indicaron que no encaja con el tipo de desarrollos que la empresa suele llevar adelante.

La historia del predio donde funciona el Parque de la Costa

El origen del terreno se remonta a 1992, cuando durante el gobierno de Carlos Menem se otorgó en concesión la línea ferroviaria Maipú-Delta, un tramo del Ferrocarril Mitre conocido como el “tren del Bajo”, que había sido desactivado en 1961.

La concesión fue otorgada a Sociedad Comercial del Plata, entonces conducida por Santiago Soldati, que se hizo cargo de:

La renovación del servicio ferroviario, rebautizado como Tren de la Costa .

. La explotación de locales comerciales en las estaciones.

El desarrollo de los terrenos que luego albergarían el parque de diversiones.

Con el paso de los años, los locales comerciales cerraron y varias estaciones quedaron abandonadas, mientras que el parque logró sostener su actividad.

La estatización y el cambio de manos del parque

En junio de 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el entonces ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció la estatización del Tren de la Costa y de parte de los terrenos sobre los que se levanta el Parque de la Costa.

Más adelante, en 2021, en medio de fuertes problemas financieros, Sociedad Comercial del Plata vendió el parque por el precio simbólico de $1 a una empresa vinculada a Marcelo Fígoli, dueño de Fénix Entertainment Group, marcando el último gran cambio en la historia del predio que ahora será parcialmente subastado.