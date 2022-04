El Gobierno le pagará casi $12 millones a Nacha Guevara por su exilio durante la dictadura

El Gobierno Nacional le pagará casi $12 millones a Nacha Guevara por su exilio durante la dictadura. La actriz se había exiliado durante la gobernación de Isabel Perón.

El Ministerio de Justicia confirmó que indemnizarán a la cantante con $11.466.268,80 por los 2.856 días que pasó en el exilio entre el 3 de enero de 1976 hasta el 28 de octubre de 1983.

La indemnización responde a la cantidad de días que la artista tuvo que pasar en el exilio asediada por la Triple A y la última dictadura militar. “Tuve dos exilios por amenazas de la Triple A, que le hicieron especialmente a gente de la cultura. La primera me incluyó en una lista con Norman Briski, Héctor Alterio, Horacio Guaraní y Luis Brandoni. Nos dieron 48 horas para irnos; me fui por un año y estuve en Perú, México y después volví porque me contaban que se habían calmado las cosas”, explicó Nacha Guevara.