El Gobierno habilitará un sistema de renuncia voluntaria al subsidio del transporte público ¿Por qué?

El Gobierno anunció un sistema que permite a los pasajeros renunciar voluntariamente a los subsidios en el transporte público de trenes y colectivos. ¿En qué consiste la medida? te lo contamos en la nota.

El Gobierno anunció la implementación de un sistema de renuncia voluntaria a los subsidios en el transporte público, dirigido a los usuarios de trenes y colectivos. A partir de esta semana, aquellos pasajeros que consideren que no requieren el apoyo estatal podrán optar por renunciar a los subsidios aplicados en las tarifas de transporte. En este esquema, el boleto de tren costaría $1100 y el de colectivo $700, de acuerdo a los costos operativos de las empresas.

Aunque la reducción de los subsidios en el transporte público es una recomendación común en las revisiones fiscales del Fondo Monetario Internacional, la motivación detrás de esta medida es principalmente política. En palabras del ministro de Transporte, Diego Giuliano, durante la conferencia de prensa: “En este momento particular, en medio de una campaña electoral en la que se pone en debate público el subsidio al transporte, damos la oportunidad de que quienes no lo crean necesario, puedan renunciar al mismo”.

¿Cuánto costará el boleto sin subsidio?

De acuerdo al Ministerio de Transporte, el boleto de tren pasará a costar $1100 sin subsidios, mientras que el de colectivo costará $700. Estos valores representarían aumentos de 500% y 800% respectivamente, tomando en cuenta los valores máximos de cada pasaje. Actualmente, el precio del boleto de trenes en el AMBA varía entre $11,57 y $52,95 según el tramo, y llega a $79 para el regional de Salta, $105 para el de Resistencia – Los Amores en Chaco, y $180 para el tren que va desde Rosario a Cañada de Gómez en Santa Fe. Por su parte, la tarifa mínima de colectivo se encuentra actualmente en $52,96 y la máxima en $72,61.

¿Hay que hacer un trámite para conservar el boleto subsidiado?

Para mantener el subsidio, según el Ministerio de Transporte, no será necesario realizar ningún trámite adicional. Aclararon también que aquellos que opten por no renunciar al subsidio no experimentarán restricciones en el acceso a la compra de dólares, ya sea en el mercado oficial o financiero, a diferencia de lo que sucedió con los usuarios que solicitaron el subsidio a la energía.

En este sentido, Giuliano dijo “Para aquellos que apoyan la política de no subsidios, les brindamos la oportunidad de renunciar”, recordando las propuestas de los candidatos presidenciales Javier Milei y Patricia Bullrich de reducir o eliminar estos subsidios.

Renuncia al subsidio del boleto de transporte público

El Ministerio de Transporte habilitará un registro para que los usuarios de la tarjeta SUBE puedan renunciar voluntariamente al subsidio a partir del viernes 20 de octubre, a través del sitio web oficial. Adicionalmente, quienes decidan renunciar al subsidio podrán solicitar el pago de la tarifa completa directamente a los conductores de colectivo.

El cobro será automático a partir del viernes 27 de octubre y se requerirá tener la SUBE registrada con los datos del usuario. Esta medida, que será oficializada en el Boletín Oficial, conlleva la pérdida de los beneficios asociados a la SUBE, como el Atributo Social Federal que otorga un descuento del 55% en la tarifa para cerca de 5 millones de usuarios en todo el país y el beneficio de la RED SUBE, que ofrece descuentos en trasbordos. También afectará a los Atributos Locales aplicables en jurisdicciones donde se abona el transporte con la tarjeta SUBE.