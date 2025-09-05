El Gobierno habilita a los kioscos de diarios como operadores postales tras derogar el régimen vigente

La tradicional imagen de los kioscos de diarios en las calles argentinas atraviesa un proceso de transformación. En un contexto de caída en las ventas de periódicos y revistas por el avance de la lectura digital, el Ejecutivo dispuso cambios regulatorios que buscan darles una nueva utilidad y mayor competitividad.

Qué establece el decreto 629/2025

El Decreto 629/2025, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, deroga el régimen jurídico que regulaba la venta y distribución de diarios, revistas y afines desde el año 2000. Esto implica que la actividad pasará a regirse por el Código Civil y Comercial y por las disposiciones de cada municipio.

Entre los puntos centrales se destacan:

La eliminación del Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas , que fijaba derechos de parada y zonas de influencia.

, que fijaba derechos de parada y zonas de influencia. La liberación de la venta de diarios y revistas , con mayor competencia en el espacio público.

, con mayor competencia en el espacio público. La posibilidad de que los kioscos puedan inscribirse como operadores postales ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o asociarse con prestadores habilitados.

Nuevas funciones para los kioscos de diarios

Con este cambio, los kioscos tendrán la posibilidad de diversificar su actividad y convertirse en puntos de distribución de correspondencia y paquetería, además de otros servicios relacionados con el comercio electrónico.

Los nuevos rubros que podrán incorporar incluyen:

Entrega de correspondencia y documentación personal.

Distribución de tarjetas de crédito y débito .

. Recepción y entrega de paquetes adquiridos en plataformas de e-commerce.

Servicios adicionales en asociación con operadores autorizados.

El respaldo del ministerio de desregulación

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida al señalar que se trata de una “restitución de competencias municipales”. Según explicó, el decreto libera la venta de diarios y revistas y devuelve a cada municipio la gestión sobre el espacio público, que había quedado bajo control del gobierno nacional.

La medida se enmarca en la política general de desregulación del sector postal iniciada en 2024, con el objetivo de abrir el mercado y modernizar los servicios.