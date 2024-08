El gobierno extiende el pago de Vouchers Educativos: ¿Qué hacer si no me lo depositaron?

El Ministerio de Capital Humano anunció la semana pasada la extensión del programa de Vouchers Educativos hasta diciembre de 2024. Esta decisión, formalizada a través de una nueva Resolución, busca seguir apoyando a las familias con hijos en colegios de gestión privada, que cuenten con jornada simple y que no incluyan actividades extras en sus tarifas. Este beneficio es vital para millones de niños en más de 6.000 instituciones privadas de Argentina, abarcando los niveles inicial, primario y secundario.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa de vouchers educativos?

El programa de Vouchers Educativos está dirigido a los estudiantes que asisten a colegios privados cuyo valor de la cuota mensual no supera los $54.396. Sin embargo, para seguir recibiendo este beneficio, las familias deben cumplir con ciertos requisitos:

Regularidad escolar : Los menores deben asistir regularmente a la institución educativa.

: Los menores deben asistir regularmente a la institución educativa. Ingreso del grupo familiar : Los ingresos del grupo familiar no deben superar los 7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles .

: Los ingresos del grupo familiar no deben superar los . Valor de la cuota : La cuota mensual del colegio no debe superar los $54.396 por hijo.

: La cuota mensual del colegio no debe superar los por hijo. Actualización de datos : Los datos familiares deben estar actualizados en Mi ANSES .

: Los datos familiares deben estar actualizados en . Subvención mínima: El colegio debe contar con una subvención mínima del 75%.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, la prestación puede ser suspendida. Esto significa que, aunque la extensión del programa esté vigente hasta diciembre, aquellas familias que no cumplan con los requisitos establecidos no recibirán el beneficio durante este periodo.

¿Qué hacer si no recibís el voucher educativo?

Si, a pesar de cumplir con todos los requisitos, no recibiste el voucher educativo, es fundamental tomar acción rápidamente. Según lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución que extiende el programa, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) es la entidad encargada de la liquidación y el pago de esta prestación.

Para resolver cualquier inconveniente, ANSES ofrece varias opciones:

Portal Mi ANSES : Ingresá a Mi ANSES y utilizá el chat de consultas para recibir asistencia.

: Ingresá a y utilizá el chat de consultas para recibir asistencia. Generación de reclamos: También podés generar un reclamo desde el portal, detallando el motivo de la consulta. Los representantes de ANSES te responderán a la brevedad.

Este procedimiento es crucial para asegurar que se reciban los pagos correspondientes y para aclarar cualquier duda o problema relacionado con la liquidación del voucher educativo.