El Gobierno denunció a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich por presunto contrabando

La denuncia del Gobierno contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich fue presentada ante la Cámara Federal por presunto contrabando en el “envío de material bélico” a Bolivia.

El Gobierno nacional denunció esta tarde al ex presidente Macri y a la ex ministra de Seguridad Bullrich por el envío de material bélico en el Golpe de Estado en Bolivia en 2019. La presentación es por contrabando agravado y otros delitos, en la Cámara Federal, aunque no fue sorteada aún.

La denuncia está firmada por la ministra de Seguridad Sabina Frederic, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y del ministro de Justicia, Martín Soria. La denuncia penal es por los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por ser funcionario públicos de alto rango, por la coparticipación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich no son los únicos que constan en la denuncia. También fueron acusados Oscar Aguad (ex ministro de Defensa); Jorge Faurie (ex ministro de Relaciones Exteriores); Normando Álvarez García (ex embajador argentino en Bolivia); Eugenio Cozzi (ex director ejecutivo de ANMaC); Gerardo José Otero (ex director nacional de Gendarmería); Jorge Dávila (ex director general de Aduanas); Carlos Recalde (ex director de la Dirección de Operaciones de Gendarmería) y Rubén Carlos Yakorski (ex comandante director de Logística de Gendarmería).