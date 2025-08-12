banner ad

El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso

Francisco Díaz
INTA

El Gobierno de Javier Milei confirmó este martes su decisión de continuar con el plan de ajuste sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a pesar de que la Cámara de Diputados había rechazado previamente la iniciativa.

A través del Decreto 571/2025, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dispusieron nuevas modificaciones estructurales que ratifican la intención del oficialismo de reducir al mínimo el alcance del organismo, en línea con el programa de recorte del gasto público.

Multan a prestador de servicios de kayak tras vuelco que puso en riesgo a turistas bonaerenses
Mirá también:

Multan a prestador de servicios de kayak tras vuelco que puso en riesgo a turistas bonaerenses

La reestructuración del INTA se había iniciado con el Decreto 462/2025, que transformó su estatus de organismo descentralizado a ente desconcentrado, colocándolo bajo la órbita directa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Entre las principales medidas se incluyó la eliminación de la Dirección Nacional del INTA, cuyas funciones fueron transferidas a la Presidencia del Instituto.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la decisión y cuestionó las trabas legislativas:“Resulta ilógico que, teniendo un mandato inicial para llevar adelante reformas, nos encontremos con obstáculos del Congreso”, señaló, en referencia al rechazo parlamentario del decreto original.

Pese a la derrota en el recinto, el oficialismo ratificó que continuará con el rediseño institucional. Según los fundamentos del nuevo decreto, la existencia de la Dirección Nacional “ha perdido justificación” por el solapamiento de funciones con la Presidencia.

Hasta que el proceso de reorganización se complete, las actuales estructuras de conducción y las áreas operativas seguirán funcionando con la dotación y los cargos vigentes. El Gobierno sostiene que la meta final es “optimizar el funcionamiento del Instituto en términos de eficiencia operativa”.

El clima cambia: calor y heladas se asoman en el centro del país esta semana
Mirá también:

El clima cambia: calor y heladas se asoman en el centro del país esta semana
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Quini 6 ganador
¡Histórico! Los 3 ganadores del sorteo especial del Quini 6 son de la provincia de Buenos Aires
Provincia
Como extraer dinero de un cajero utilizando Cuenta DNI
Como sacar efectivo rápido con Cuenta DNI: hasta $100.000 al instante
Provincia
Copia de Noticia2025 20250811 195827 0000
Cristian Graf, el principal sospechoso en el crimen de Diego Fernández Lima, se presentó ante la fiscalía
Nacionales
Rein robot cocina essen
El robot de cocina Rein de Essen: Precio, características y todo lo que necesitás saber
Sociedad
El peronismo revive las candidaturas testimoniales en las elecciones bonaerenses del 7S
Kicillof y su gabinete aseguran que siguen trabajando pese a estar en campaña electoral
Provincia
feriados infozona
Agosto llega con un fin de semana largo que combina un feriado y un día no laborable
Nacionales
control ruta 2 lezama.png
Borrachos al volante en Ruta 2: Agentes de la ANSV los detuvieron en Lezama
Lezama Provincia

Más leídas