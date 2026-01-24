El gobierno de Kicillof designó nuevos miembros en el Consejo de Educación bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, oficializó hoy la designación de los nuevos integrantes del Consejo General de Cultura y Educación (CGE) mediante el Decreto 10/26. Esta decisión sigue a un acuerdo político que formó parte de las negociaciones por el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y el pedido de endeudamiento presentado ante la Legislatura bonaerense.

Principales Funciones del Consejo de Educación

El Consejo es un órgano consultivo fundamental dentro del sistema educativo provincial. Sus responsabilidades principales incluyen la definición de planes y programas de estudio, el diseño curricular y la propuesta de normativas relacionadas con el ordenamiento educativo y la carrera docente en todos los niveles educativos.

El decreto, firmado por el gobernador y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, no solo formaliza la salida de seis miembros que habían cumplido su mandato, sino que también incorpora a diez nuevos consejeros, quienes representarán tanto a espacios políticos como a sindicatos docentes.

Entre los nuevos integrantes se encuentran representantes del peronismo, la Unión Cívica Radical y el PRO, además de figuras vinculadas a sindicatos como SUTEBA y FEB. Esto refleja el entramado de acuerdos que facilitaron su aprobación en la Legislatura en diciembre pasado.

Cambios en la Conducción Educativa Provincial

La oficialización de los nuevos miembros ocurre en un contexto de cambios en la conducción educativa provincial. En diciembre del año pasado, se formalizó la salida de Alberto Sileoni como director general de Cultura y Educación, siendo sustituido por Flavia Terigi, un movimiento que marcó el inicio de una reconfiguración en el área.

La decisión de recomponer el Consejo durante la reorganización de la Dirección General de Cultura y Educación y en el inicio del nuevo ciclo lectivo 2026 se interpreta como un paso estratégico del gobierno provincial para consolidar su plan educativo y asegurar la implementación de políticas públicas en un año clave para su gestión.

Nueva Composición del Consejo de Educación Bonaerense