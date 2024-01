Paro del 24: El Gobierno confirmó que descontará los días a los Estatales que participen

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó hoy que el Gobierno Nacional le descontará el día de trabajo a los Empleados Estatales que paren el 24 de Enero. “Se ha tomado la decisión de descontar el día a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre”, dijo el Funcionario.

“El Gobierno aún está esperando que la CGT de los argumentos del Paro. No existe razón para el paro, los porqué son casi infantiles. ‘Es para voltear tal o cual cosa’, no lo entendemos. Escuché al hijo de Moyano decir que el país estaba funcionando y que no era necesario el DNU o la ley. Hay que ver qué es para él un país funcionando o para quién”, señaló.

“Por supuesto también se ha hecho público que desde este martes está abierta la línea 134, es anónima y gratuita, a disposición de todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados o que sientan alguna situación que los obliguen a parar”, añadió Adorni.

“Pueden hacer la denuncia anónima en esa línea”, concluyó. Resta esperar a la semana próxima para saber como transcurren los hechos el próximo miércoles.