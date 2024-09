El Gobierno confirmó que habrá cortes de luz programados durante el verano

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que durante el próximo verano habrá cortes de luz programados debido a la escasez de suministro de energía. En declaraciones por Radio Mitre, Francos advirtió que, con la llegada de los meses de mayor calor, “puede haber una demanda muy alta de luz” y que “va a faltar generación, por lo que se programarán algunos cortes”.

El funcionario explicó que la situación energética es un problema que viene arrastrándose desde hace años y que requiere de inversiones urgentes. “La Secretaría de Energía está trabajando en este tema”, señaló. En ese sentido, Francos respaldó el reciente aumento de tarifas: “Las tarifas aumentan porque si no, el costo lo tiene que asumir el Estado. Siempre hay que pagar el costo de funcionamiento. Si no hay una generación razonable, no se puede esperar inversión. La política del Estado es ir reduciendo los subsidios para evitar generar deuda, emisión e inflación”, agregó.

Dos semanas atrás, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, también había advertido sobre la compleja situación que enfrentará el país en materia de energía eléctrica durante el verano, señalando que el Gobierno está trabajando en medidas de mitigación para evitar cortes masivos y prolongados.