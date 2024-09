El Gobierno confirmó los días no laborables para Navidad y Año Nuevo: ¿Hay feriado puente?

Con el fin de año acercándose, es importante saber qué días serán no laborables para poder planificar mejor las celebraciones de Navidad 2024 y Año Nuevo 2025. A diferencia de otros años, las fechas clave no generarán fines de semana largos, pero aún así representan una pausa importante en la actividad laboral. A continuación, te contamos los detalles sobre los días no laborables y cómo impactarán estas festividades en la rutina de los argentinos.

¿Qué día cae Navidad y Año Nuevo?

En este 2024, la Navidad se celebrará el miércoles 25 de diciembre, mientras que el Año Nuevo será el miércoles 1° de enero de 2025. Debido a que ambas fechas caen en mitad de semana, no habrá fines de semana largos como en años anteriores, lo que significa que no se trasladarán ni se extenderán estas fechas con fines turísticos.

¿Habrá días no laborables adicionales?

Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado días no laborables adicionales en torno a Navidad y Año Nuevo. Esto significa que, en principio, solo serán días festivos el 25 de diciembre y el 1° de enero, sin feriados puente ni extensiones para fin de semana largo.

Por lo general, cuando los feriados caen en días martes o miércoles, se trasladan al lunes anterior, mientras que aquellos que coinciden con jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente.

Artículo relacionado 👉 Feriados en octubre 2024: días de descanso y fines de semana largo

Impacto en el sector comercial y laboral

Cierre de comercios y servicios : Durante estos días festivos, muchos comercios y servicios públicos cerrarán o reducirán sus horarios de atención, incluyendo supermercados, centros comerciales y bancos.

: Durante estos días festivos, muchos comercios y servicios públicos cerrarán o reducirán sus horarios de atención, incluyendo supermercados, centros comerciales y bancos. Derechos laborales: Para los empleados que deban trabajar durante los feriados de Navidad y Año Nuevo, la legislación prevé que se les abone el doble de su salario correspondiente a ese día, como es habitual en los feriados nacionales.

Artículo relacionado 👉 Se traslada el Feriado por el Día del Empleado de Comercio: ¿Cuándo es y qué negocios estarán cerrados?

¿Qué otros feriados quedan en 2024?

Además de los feriados de Navidad y Año Nuevo, aún quedan otras fechas importantes en el calendario laboral de 2024:

Feriados inamovibles:

11 de octubre : Feriado con fines turísticos

: Feriado con fines turísticos 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

: Día de la Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre: Navidad

Artículo relacionado 👉 La próxima semana no abrirán los supermercados y shoppings ¿Por qué?

Feriados trasladables

12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural 18 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

¿Qué fines de semana largos quedan en 2024?

Desde el 11 de octubre al 14 de octubre: 4 días de descanso .

. Desde el 16 de noviembre al 18 de noviembre: 3 días de descanso.

Estos feriados también afectarán el calendario laboral y son una oportunidad adicional para descansar antes de las festividades de fin de año.