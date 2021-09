El Gobierno anunciaría la vuelta del IFE. ¿A quiénes alcanzará?

El Gobierno anunciará esta misma semana una batería de medidas tendientes a atender la demanda social de los sectores más golpeados por la pandemia y reactivar la economía.

El paquete de anuncios económicos previsto para el jueves incluye la vuelta del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono que cobraron los hogares durante la primera ola de contagios y en medio del aislamiento total de la población, lo que permitió contener la situación de 8,9 millones de hogares.

De acuerdo a los primeros trascendidos el nuevo auxilio económico alcanzaría a entre 2 y 3 millones de hogares. “Estamos trabajando en identificar los hogares con problemas”, indicaron fuente citadas por ese medio.

En ese marco, el universo de argentinos que sería alcanzado por el nuevo beneficio es el de los trabajadores informales, trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B.

Cómo en el casos del IFE lanzado el año pasado, para acceder será requisito ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, tener entre 18 y 65 años, no tener ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, no ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos, no recibir una prestación de desempleo, no percibir jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. y no percibir planes sociales, salario social complementario

Se supone, que como en el caso de la primera versión del IFE, este beneficio será compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.