El gobernador de Santa Cruz anunció que no le pagará el sueldo de diciembre a Alicia Kirchner

El nuevo gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció que no les liquidará el proporcional del sueldo, medio aguinaldo y los días de vacaciones a su antecesora, Alicia Kirchner, y a su gabinete.

Fuerte comunicado

El funcionario declaró: “He decidido no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo. Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo”.

He decidido no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo. Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo. — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) December 22, 2023

El Ejecutivo provincial dejó trascender que encontraron faltantes en las cuentas del anterior gobierno. Vidal remarcó: “El ajuste del cinturón debe ser para arriba, para los funcionarios, nunca para el pueblo”.

El flamante gobernador agregó: “Nuestro gobierno no recorta gastos ni derechos hacia abajo, recorta privilegios hacia arriba”.