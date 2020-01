El dueño de Manaos no se rinde y le declara la guerra a su competidor Coca-Cola. Desde fin del año pasado, la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología (ANMAT) ordenó el retiro, en dos tandas, de nueve lotes de su sabor cola del mercado. Pese a algunas acusaciones en contrario y clausuras de locales, su dueño Orlando Canido jura que ya retiró todas las partidas y asegura que lo ocurrido no es casualidad.





El dueño de Manaos habló con BAE Negocios y aseguró: "Retiramos casi la totalidad de los lotes, pero tenemos 1.500 distribuidores en todo el país y vendemos en 700.000 negocios, puede haber en algún lugar alguna botella. Pero no hubo nadie internado, no tengo ni un muerto, yo los mandé a analizar a Alemania y Francia, además, tengo un laboratorio propio y por ahora no hay nada. Sólo falta que me manden los certificados del INTI. En nuestra página web hay seis comunicados con los resultados".

Canido desconfía y cree que pudo haber sido víctima de una maniobra fraudulenta. "Qué casualidad que diez días antes de Navidad, la semana de mayor venta en el año, justo me pasa esto con el sabor cola cuando yo tengo once sabores. Fuimos a verificar las direcciones de los que se quejaron y no existen. Soy un argentino que compite con los número uno, ¿qué es lo que hago mal para que me hagan tanto daño?. Quiero ver un sólo certificado médico, no hay un sólo internado", afirmó.