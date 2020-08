El dolor de la mamá de Facundo Castro, el día del cumpleaños de su hijo: “Me lo arrebataron personas de uniforme azul”

Para Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo, este domingo es un día especial. Se cumplen 23 años desde el nacimiento de su hijo y el dolor la atraviesa como nunca antes. "Tres meses estuve para sacarlo de neonatología. Era mi milagro y me lo arrebataron personas de uniforme azul", dijo en diálogo con TN.

"A mi hijo lo mató la Policía Bonaerense", reiteró Cristina, desde Pedro Luro, a pocas horas de viajar a Buenos Aires, donde el martes comenzará la autopsia al cuerpo encontrado hace unos días y que se presume es el Facundo.

Al respecto, la mujer reveló que le dijeron que recién "para el 5 de septiembre van a estar los resultados" de esa pericia. Pese a la espera, asegura que se mantiene "firme" y que aprovechó estos días después de que apareció el cuerpo "para estar con los míos".

"Ahora me voy fortalecida para Buenos Aires, me llevo el abrazo de cada uno de los que quieren a mi hijo. Me voy con esa sensación de que me llevo a todo el pueblo conmigo", contó.

En su llegada a Buenos Aires, Cristina tendrá la oportunidad de reunirse con el presidente Alberto Fernández. "Tenemos un encuentro para el lunes al mediodía. Ya he hablado mucha veces con él, creo que ya lo tengo re podrido", aseguró.

"Me gusta mirar a los ojos para saber quién me está mintiendo y quién no. Le voy a pedir Justicia, la Justicia tiene que cambiar", agregó.

Sobre la desaparición de su hijo y el papel de la policía, Cristina no tiene dudas: "No creo que sea muy descabellado pensar que ahora matar a las personas le llamen suicidarse", dijo, tras nombrar la aparición sin vida de Franco Martínez, un joven de 21 años que apareció ahorcado en la Reserva Ecológica porteña.

Sobre eso, criticó que Sergio Berni "desfile en todos los programas de televisión y que no haya tenido del decencia de llamar a cada una de las familias para explicarles por qué sus hijos aparecieron suicidados".

"No me caben dudas que fueron suicidados por la policía y en la Argentina no nos vamos a olvidar nunca más lo que pasó en cuarentena", aseguró.

Castro, además, volvió a hablar del fiscal de la causa y criticó también a la jueza. "Desde el día uno hay un maltrato del fiscal hacia mi familia, hacia mis abogados, estoy muy cansada que me maltrate, no solo ha filtrado información, ha roto los derechos de la intimidad de Daiana, también la de Facundo, ha entregado información a un periodista nefasto, se ha metido con mi familia, no se qué más quiere la jueza Marrón para sacarlo", denunció, tras conocerse que una vez más que la magistrada rechazó la separación del caso de Santiago Ulpiano Martínez, fiscal federal de Bahía Blanca.

Por último dijo que no va a parar "hasta ver tras las rejas" a los responsables y aseguró que "si tengo que dar vuelta la Argentina y el mundo lo voy a hacer".