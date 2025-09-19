El dólar oficial vuelve a subir y toca nuevos máximos en el Banco Nación

El dólar oficial en el Banco Nación ha aumentado significativamente en la jornada de hoy, alcanzando un nuevo hito que genera inquietud en los mercados y entre los ahorristas.

Incremento en la cotización del dólar: ¿Qué números manejamos?

En un contexto de alta volatilidad cambiaria, el dólar oficial volvió a subir y se ubica en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. Este ajuste no solo afecta a los grandes operadores, sino también a los consumidores que buscan operar en el mercado minorista.

Banco Nación: $1.465 (compra) / $1.515 (venta)

(compra) / (venta) Precio minorista: $1.465 (compra) / $1.525 (venta)

Estos valores reflejan la creciente inestabilidad del mercado, y las proyecciones para los próximos días aún son inciertas.

El papel del Gobierno en la regulación del mercado cambiario

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Banco Central seguirá vendiendo divisas en el mercado mayorista con el objetivo de evitar más sobresaltos. “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, declaró Caputo, reafirmando el compromiso del gobierno de mantener un esquema de bandas cambiarias.

Esta estrategia busca proporcionar cierta estabilidad a la economía, aunque muchos critican la eficacia de las medidas ante un panorama tan fluctuante.

Implicaciones para el ahorrista y la economía local

El aumento en la cotización del dólar puede tener múltiples consecuencias para el ahorrista y la economía en general. Con estos valores en alza, se espera un incremento en el precio de los bienes importados, lo que podría impactar en la inflación.

Afectación en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Incremento en el costo de vida debido a productos importados más caros. Presiones sobre el consumo interno y la inversión.

Las reacciones entre los economistas son variadas, y muchos observan este aumento como un signo de la incertidumbre económica que persiste en el país.