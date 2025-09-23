El dólar cerró a $1.385 en el Banco Nación y cayó $45 en la jornada

En la jornada de hoy, el dólar en el mercado argentino revela una notoria caída, que ha impactado tanto a la ciudadanía como a las entidades financieras. Los últimos reportes indican un cierre del billete en el Banco Nación a $1.385 para la venta, marcando una disminución de $45 respecto a la jornada anterior.

¿Qué sucedió con el dólar minorista a lo largo del día?

Durante el transcurso del día, el dólar minorista llegó a operarse a un mínimo de $1.375, lo que refleja una fuerte oscilación en el mercado. Esta variación se enmarca dentro de un contexto económico donde la inestabilidad y las expectativas de los inversores continúan afectando el comercio monetario en el país.

Datos del Banco Central: análisis de la tendencia

De acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Central, el promedio del dólar al público en las entidades financieras se sitúa en $1.391,95 para la venta, lo que representa una baja de $46,35. En términos de compra, el mismo reporta un promedio de $1.338,06. Este descenso ha generado una serie de cuestionamientos respecto a las políticas cambiarias y las medidas del gobierno para estabilizar el mercado.

Impacto en la economía y previsiones futuras

La caída del dólar puede tener múltiples repercusiones en el ámbito económico, afectando desde el poder adquisitivo de la población hasta las decisiones de inversión extranjera. La volatilidad del tipo de cambio genera incertidumbre y pone en jaque las estrategias tanto de comerciantes como de consumidores.

A medida que se desarrollan los eventos en el mercado, el seguimiento de la situación cambiaria será crucial para entender su evolución y las decisiones que se tomarán en las próximas semanas.