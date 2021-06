El Dipy, tras reunirse con Macri: “Este país es hermoso, lástima que está lleno de argentinos”

Luego de que Patricia Bullrich, Presidenta del PRO, lo elogiara por sus dichos en las redes sociales y de que el ex presidente Mauricio Macri lo impulsara como posible candidato de Juntos por el Cambio, el famoso cantante vuelve al centro de la polémica por sus últimas declaraciones.

Y es que en diálogo con LN+ el probable nuevo candidato de Macri y Bullrich dejó algunas consideraciones llamativas para quien pretende comenzar a dar forma a una carrera política. “Este país es hermoso, lástima que está lleno de argentinos”, dijo sin dudar acerca de su propio electorado.

El Dipy además consideró que “la Argentina necesita un señor feudal, pero no como Insfrán o Zamora, un señor feudal que le haga bien al país”.

EL cantante de cumbia dio cuenta del interés de Macri por sumarlo a la lucha electoral. “Cuando me estaba yendo me dijo, involucrate, metete y yo dije ‘chau, acá me enganchó’ y siguió metete involucrate, tenés un montón de cosas para dar, armate un partido, hacelo porque quizás vos podes cambiar un montón de cosas” comentó el artista.

Además, dijo que : "No damos más de pe** en la Argentina" siguió disparando el proto candidato contra el electorado y consideró "de pedo no nos extinguimos. Quiero despertarme y estar en Narnia, no quiero estar acá. Esto no es un país normal", concluyó.