El Dipy se lanza a la política: “Quiero sacar a estos chorros”

En el marco del asesinato a Roberto Sabo, el kiosquero de 48 años que recibió seis balazos en la cabeza en Ramos Mejía, E l D i p y, cantante de cumbia, anunció en sus redes sociales este lunes que participará de la política con el propósito de “sacar a estos chorros” del Gobierno nacional, en referencia a la gestión de Alberto Fernández.

A través de un video, David Adrián Martínez afirmó estar “podrido de que lo amenacen por pensar distinto” y aclaró que “cualquier partido que me necesite para sacar al peronismo de mi partido, La Matanza, ahí voy a estar”.

“Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero bueno. Pero estoy podrido de que me amenacen, podrido de que aprieten a mi vieja cuando va a cobrar la jubilación, podrido que por pensar distinto pasen estas cosas en La Matanza”, inició en su cuenta oficial de Twitter.

“A partir de este momento, me pongo a disposición de cualquier partido político que me necesite para sacar a estos chorros”, agregó el reconocido anti kirchnerista y apuntó: “¿Qué se pensaron, que tengo miedo? ¿Pensás que me van a callar? ¿Cómo me van a callar si nací gritando? Plata y miedo nunca tuve”.

El músico, que ya mantuvo cercanía con el macrismo y se sacó fotos con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, también analizó el el hecho de inseguridad que ocurrió en la provincia de Buenos Aires: “Hoy fue el kiosquero. A 20 metros de ese lugar, mientras hacían una nota, estaban choreando. La gente no tiene agua potable, se inunda, no tiene laburo, no come, vive en la miseria”.

Por último, sobre su intensión de generar cambios en la política, enfatizó en que lo haría gratis, a pesar de que es imposible no cobrar por un cargo: “Cualquier partido que me necesite para sacar al peronismo de mi partido, La Matanza, ahí voy a estar. Gratis, sin cobrar ni un peso, porque lo hago por mi pueblo y por mi patria. No lo hago para llenarme los bolsillos”.