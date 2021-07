El Diputado Gutiérrez gestionó la incorporación de Lezama y Chascomús a la ley de “Zona Fría”

Cómo es de dominio público, los vecinos de 95 municipios bonaerenses recibirán fuertes descuentos en sus facturas de gas, tras la aprobación de la ley de Zona Fría que dispuso reducir las tarifas en zonas de bajas temperaturas.

Las zonas a incorporar en el beneficio de Zona Fría poseen la mayor incidencia del gasto en gas sobre ingresos de todo el país.

La ley de ampliación tiende a normalizar la incidencia del gasto en gas, morigerando el peso de las facturas en hogares que requieren mayor uso por calefacción y actualmente no se encuentran alcanzados por el beneficio.

Sin que mediare una fundamentación coherente, se excluyó de tal beneficio a los vecinos de los distritos de Lezama y Chascomús, aunque, no obstante, se incorporó a municipios linderos como Castelli, Pila, General Belgrano y General Paz.

En el caso del distrito de Lezama, el Concejo Deliberante aprobó una Resolución solicitando la incorporación del mismo a dicho beneficio y se hizo saber que el Intendente local, el radical Arnaldo Harispe envió notas en tal sentido a la titular del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y a cada uno de los legisladores que la semana próximo pasada aprobaron tal ley.

El Diputado Provincial José “Cote” Rossi, oriundo de Chascomús. expresó en declaraciones periodísticas que su ciudad no ingresó dentro de este proyecto, ya que no se incorporó a toda la provincia, sino que era de acuerdo a ciertos parámetros y regiones climáticas, aunque no mencionó cuáles son los parámetros utilizados para incorporar a distritos aledaños a los dos citados excluidos.

Atento la inquietud surgida tanto en Lezama como en Chascomús por este tema, el Diputado Nacional Ramiro Gutiérrez solicitó a los Intendentes de cada uno de los municipios mencionados (Arnaldo Harispe y Javier Gastón respectivamente) una nota argumentando los motivos por los cuales tal ley debe comprenderlos.

De tal modo el legislador oriundo de Dolores se reunió con el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez a efectos de gestionar la incorporación de ambos municipios a los beneficios de la ley de Zona Fría.

Se presume que la semana entrante podría haber novedades en tal sentido.

Los municipios beneficiados con dicha ley, son los siguientes: