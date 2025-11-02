El Día de los Muertos se celebra hoy con recuerdos y homenajes a los que ya no están

El Día de los Muertos se conmemora el 2 de noviembre, coincidiendo con la celebración cristiana del Día de los Fieles Difuntos, y se ha convertido en una festividad emblemática que honra a los muertos, especialmente a los adultos. Esta tradición, que se celebra en varios países hispanohablantes, combina rituales indígenas mesoamericanos y costumbres católicas heredadas de la colonización.

¿Cómo se celebra el Día de los Muertos en la cultura latinoamericana?

La festividad del Día de los Muertos incluye una variedad de costumbres que reflejan tanto la espiritualidad como el cariño hacia los difuntos. Entre las prácticas más características se encuentran:

La creación de altares en los hogares, adornados con fotografías, velas, flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, pan, agua y otros objetos significativos para los difuntos.

en los hogares, adornados con fotografías, velas, flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, pan, agua y otros objetos significativos para los difuntos. Las visitas a los cementerios, donde las familias adornan las tumbas y, en muchos casos, pasan la noche para acompañar simbólicamente a las almas de sus seres queridos.

La diversidad cultural del Día de los Muertos en México

En México, esta festividad es extremadamente popular y se manifiesta de manera única en cada región. Por ejemplo, mientras que en algunos lugares se celebran desfiles y danzas, en otros se privilegian las ceremonias más íntimas. Esta diversidad refleja la identidad cultural del país y enriquece la experiencia de la celebración.

Adopción del Día de los Muertos en Argentina y otros países

La festividad también ha sido adoptada en Argentina y en otros países hispanohablantes, donde se celebran homenajes a los seres queridos que han fallecido. Aunque las tradiciones varían, el concepto central de recordar y honrar a los muertos permanece constante. En este contexto, el Día de los Muertos se convierte en un acto de memoria y continuidad, dejando de lado el duelo para celebrar la vida.