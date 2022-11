"El cambio somos nosotros" dijo Máximo Kirchner a la militancia en un evento

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, pidió hoy a la militancia dejar “de ir para atrás” para darse “la oportunidad de volver a soñar” y terminar “con el posibilismo”, al encabezar el cierre del IX Encuentro Nacional de Salud en el Polo Educativo de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Kirchner brindó un mensaje de aliento para la militancia, disparó contra Juntos por el Cambio y reivindicó tanto la gestión de Néstor como la de Cristina Kirchner.

“El rol de cada compañero tiene que tener un compromiso que excede su saber, que es sacar a nuestro país adelante. No hay que usar la palabra empatía como si fuera un slogan, sino como sinónimo de lealtad. Porque realmente, a cada uno nos da tristeza tener el país como lo tenemos, más con lo que tuvimos entre 2003 y 2015”, dijo.

Luego, añadió que los argentinos pudieron “recuperar la esperanza y salir del lugar” donde les habían “quebrado la autoestima, a fines de los 90”, al tiempo que denunció una campaña de “desánimo que lleva a la sociedad a no involucrarse en la política”.

“Argentina sí puede. No me molesta decir ‘sí, puede’. No voy a dejar que nos roben más las palabras. El cambio somos nosotros, los que podemos somos nosotros y nosotras. Siempre lo hemos hecho, compañeros. Basta de ir para atrás”, lanzó Máximo Kirchner.