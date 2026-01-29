El calor se hace sentir este jueves: ¿ Cómo seguirá el tiempo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 29 de enero una jornada de verano típica en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con altas temperaturas, humedad moderada y condiciones mayormente estables, aunque con variaciones en la nubosidad a lo largo del día.

Jueves 29 de enero: calor con nubosidad variable

El SMN indica que el jueves presentará un cielo mayormente parcialmente nublado, con focos de sol alternando con algunas nubes, sin probabilidad significativa de lluvias generalizadas. Las temperaturas estimadas oscilan entre mínimas cercanas a 22–23 °C y máximas que rondarían los 29–30 °C, valores típicos de esta época del año.

La sensación térmica será elevada durante las horas centrales del día debido a la combinación de temperatura y humedad relativa, por lo que se mantiene la recomendación de cuidar la exposición al sol y la hidratación en actividades prolongadas al aire libre.

Viernes 30 de enero: leve descenso térmico con cielo nublado

Para el viernes, el organismo meteorológico proyecta un leve descenso en las temperaturas máximas, que podrían ubicarse por debajo de los 30 °C, con un cielo mayormente nublado durante la mayor parte de la jornada. Las mínimas seguirán agradables, alrededor de los 22–23 °C, y se mantienen condiciones secas sin pronóstico de precipitaciones significativas.

Esta condición nubosa persistente puede favorecer jornadas algo más frescas, especialmente en sectores del interior bonaerense, aunque las marcas térmicas seguirán dentro del rango esperado para un verano típico.

Sábado 31 de enero: estabilidad con temperaturas moderadas

El sábado seguirá con buenas condiciones meteorológicas en la provincia de Buenos Aires. El SMN indica que el cielo se presentará mayormente nublado en la madrugada y mañana, con tendencia a parcialmente nublado en la tarde y noche, sin lluvias generalizadas. Las temperaturas estimadas oscilarán entre 20 °C y 30–31 °C, con ambiente cálido pero estable.

Estas condiciones son compatibles con una jornada ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se considere la humedad típica del verano.

Domingo 1 de febrero: continuidad del buen tiempo

El domingo también se presenta con condiciones mayormente estables y clima veraniego en la provincia. Si bien la nubosidad puede ser algo más variable durante la mañana, no se esperan precipitaciones significativas generalizadas. Las temperaturas máximas podrían volver a acercarse a los 30 °C, con mínimas agradables en torno a los 20–22 °C.

Este patrón sugiere un fin de semana largo con clima propicio para actividades recreativas, playa o deporte al aire libre en buena parte del territorio bonaerense