El calendario escolar 2026 ya tiene fechas: ¿Cuándo empiezan las clases en la Provincia?

Se oficializó el calendario escolar 2026 en todo el país, definiendo las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo, así como momentos relevantes como el período de vacaciones de invierno, incluida la provincia de Buenos Aires.

Una de las principales consultas de las familias es cuándo comienzan las clases para el próximo ciclo lectivo. El cronograma fue informado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, tras la asamblea N.° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE).

Las últimas dos provincias que confirmaron sus fechas, Buenos Aires y Catamarca, completaron la definición de sus respectivos calendarios, a poco más de dos meses del comienzo de las clases.

En este marco, los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones ratificaron su compromiso de cumplir con un mínimo de 190 días efectivos de clases, tal como lo establece la normativa vigente acordada en noviembre. Cada provincia tiene autonomía para fijar las fechas, pero deben respetar los lineamientos del Consejo Federal de Educación, que busca garantizar un piso común de días de enseñanza a nivel nacional.

Calendario escolar 2026: cuándo comienzan las clases en la provincia de Buenos Aires

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, oficializó el 23 de diciembre el inicio del ciclo lectivo para el 2 de marzo de 2026. Esta medida fue aprobada por unanimidad por el Consejo General de Cultura y Educación y se aplica a la mayoría de los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense.

Esta fecha de inicio abarca la educación primaria, secundaria, técnica y agraria, las especializadas en Arte, los Equipos de Orientación Escolar (EOE), la educación especial, los centros y servicios agregados de formación integral, así como también la educación de jóvenes, adultos y adultos mayores. Así, gran parte de la matrícula provincial iniciará las clases en la primera semana de marzo.

Respecto a la educación de formación profesional, se establece que las clases comenzarán el 9 de marzo. En el caso de la educación superior, que incluye la formación docente inicial, la formación técnica superior y la formación artística, el inicio será el 16 de marzo, siguiendo un esquema diferenciado.

Estas fechas forman parte de una planificación que busca ordenar el calendario académico y garantizar el cumplimiento de los días de clase previstos, considerando la diversidad de modalidades y trayectorias educativas dentro del sistema bonaerense.

El resto del calendario educativo bonaerense 2026

Además del inicio de clases, el calendario escolar 2026 de la provincia de Buenos Aires contempla fechas clave para el desarrollo del ciclo lectivo. Entre ellas, se destacan las vacaciones de invierno, uno de los períodos más esperados por la educación.

El receso invernal se llevará a cabo entre el 20 y el 31 de julio, durante el cual se suspenden las actividades escolares en todos los niveles y modalidades, en sintonía con lo que ocurre en el resto del país, aunque las fechas exactas pueden variar.

Con respecto al cierre del ciclo lectivo, está establecido que las clases finalizarán el 22 de diciembre de 2026 para la mayor parte de los niveles educativos. Esta fecha marca el final del período de clases regulares y da paso a las instancias de evaluación, cierre administrativo y planificación del ciclo siguiente.

Con estas definiciones, la provincia de Buenos Aires completa su esquema anual y se alinea con el calendario nacional, respetando el compromiso asumido en el Consejo Federal de Educación. Así, el calendario escolar 2026 queda formalmente establecido, brindando previsibilidad a familias, docentes y estudiantes de cara a la organización del próximo año lectivo.