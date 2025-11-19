El Banco Nación impulsa el pago digital en colectivos

Ignacio Hernández
Banco Nación impulsa el pago digital en colectivos: 1 millón de viajes diarios desde noviembre

En una actualidad marcada por la digitalización, el Banco Nación ha dado un paso significativo en la modernización del transporte público. Desde el 15 de noviembre, más de 1 millón de viajes diarios en colectivo se abonan a través de códigos QR y tarjetas de la entidad.

Ampliación del sistema de pagos en el transporte público

Durante el año 2025, se han llevado a cabo más de 60 millones de operaciones mediante esta innovadora solución, que se encuentra disponible en más de 23.000 unidades de colectivos. Desde su implementación, el sistema ha llegado a 49 localidades de diversas provincias como Córdoba, Santa Fe, y Buenos Aires, entre otras.

Cobertura y proyecciones del sistema

El sistema de pagos ya está presente en 1.687 líneas de colectivos, lo que corresponde al 99,5% del parque automotor del interior del país y al 79% de los vehículos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además, se confirma que el 100% de los colectivos bajo la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con esta opción de pago.

  • 1 millón de viajes diarios abonados a través del sistema.
  • 60 millones de operaciones registradas en 2025.
  • 23.000 unidades de colectivos habilitadas.
  • 1.687 líneas de colectivos disponibles.
  • 99,5% del parque automotor del interior incluido.

Detalles del proceso de modernización

Según el Banco Nación, el plan de modernización tiene como objetivo que, a finales de año, todos los transportes automotores cuenten con validadores compatibles, consolidando así un proceso que abarca más de 60 localidades a nivel nacional. Este avance ha sido posible gracias a la adecuación de los dispositivos de cobro en los colectivos y a la actualización de los sistemas informáticos, llevada a cabo por Nación Servicios, con el apoyo del Banco Nación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina.

Más leídas