El auto más barato del mercado bajó su precio en enero y así quedó el ranking de los 10 modelos 0km más accesibles

Denisse Helman
auto 0km

El inicio del año trajo movimientos moderados en los precios de los autos 0 km, en un contexto donde las automotrices buscan sostener ventas frente a una mayor competencia y a un consumidor cada vez más atento a los valores de entrada. Con subas promedio muy contenidas, el segmento de los modelos más económicos volvió a mostrar cambios relevantes.

Cómo evolucionaron los precios de los autos más baratos en enero

Durante enero, las marcas aplicaron aumentos promedio cercanos al 1%, aunque no todas siguieron el mismo camino. Algunas mantuvieron los valores de diciembre y otras, como Renault, incluso redujeron el precio de su modelo de entrada.

Este escenario se explica por:

  • Mayor oferta de vehículos compactos
  • Ingreso y consolidación de autos importados, especialmente de origen chino y brasileño
  • Necesidad de contar con un modelo de acceso competitivo para atraer compradores

Como resultado, la brecha entre el auto más barato y el décimo del ranking continúa achicándose.

Renault Kwid, el más barato del mercado

Renault volvió a destacarse al bajar un 3% el precio del Kwid, que se mantiene como el auto 0 km más accesible del país.

Renault Kwid – $25.540.000

  • Segmento A (citycar)
  • Importado de Brasil
  • Motor naftero 1.0 de 3 cilindros
  • 66 CV de potencia
  • Caja manual de 5 velocidades
  • Dos versiones con el mismo precio: Iconic Bitono y Iconic Outsider

Los citycar siguen dominando el podio

El segundo lugar también corresponde a un citycar, con una propuesta que Stellantis relanzó en el mercado argentino.

Fiat Mobi – $27.070.000

  • Segmento A
  • Fabricado en Brasil
  • Versión única Trekking
  • Motor 1.0 de 4 cilindros
  • 70 CV de potencia
  • Caja manual de 5 marchas

El segmento B gana protagonismo en el ranking

A partir del tercer puesto aparecen modelos del segmento B, que combinan mayor tamaño y equipamiento con precios cada vez más cercanos a los citycar.

Hyundai HB20 – $27.600.000

  • Hatchback y sedán
  • Importado de Brasil
  • Motor 1.6 aspirado
  • 123 CV
  • Caja manual de 6 velocidades

Fiat Argo – $29.780.000

  • Hatchback
  • Importado de Brasil
  • Motor 1.3 de 99 CV
  • Caja manual de 5 velocidades (la versión más barata)

Los autos argentinos más accesibles

La producción nacional también tiene presencia entre los modelos más baratos del mercado.

Fiat Cronos – $30.960.000

  • Fabricado en Argentina
  • El auto nacional más barato
  • Motor 1.3 de 99 CV
  • Versiones manuales y CVT

Peugeot 208 – $31.140.000

  • Fabricado en Palomar
  • Versión más accesible: 208 Active
  • Motor 1.6 VTi de 115 CV
  • Caja manual de 5 velocidades

Citroën y Chevrolet completan la oferta

El ranking continúa con modelos importados de Brasil que se posicionan fuerte por precio y equipamiento.

Citroën C3 – $31.040.000

  • Motor 1.6 VTi
  • 115 CV
  • Caja manual de 5 marchas

Chevrolet Onix – $31.505.900

  • Hatchback y sedán (Onix Plus)
  • Motor 1.0 turbo
  • 116 CV
  • Caja manual en la versión base

El SUV más barato y el cierre del ranking

El único SUV del listado se posiciona como una de las opciones más accesibles dentro de su segmento.

Citroën Basalt – $31.930.000

  • B-SUV con diseño tipo coupé
  • Motor 1.6 de 115 CV en versiones de entrada
  • Caja manual de 5 velocidades

Toyota Yaris – $33.285.000

  • Hatchback
  • El auto particular más vendido de 2025
  • Todas las versiones con caja automática CVT
  • Importado de Brasil

Cuánto cuestan hoy los 10 autos 0km más baratos

  • Renault Kwid: $25.540.000
  • Fiat Mobi: $27.070.000
  • Hyundai HB20: $27.600.000
  • Fiat Argo: $29.780.000
  • Fiat Cronos: $30.960.000
  • Citroën C3: $31.040.000
  • Peugeot 208: $31.140.000
  • Chevrolet Onix: $31.505.900
  • Citroën Basalt: $31.930.000
  • Toyota Yaris: $33.285.000

El arranque de 2026 confirma que, pese a los aumentos generales, el segmento de autos económicos sigue siendo uno de los más dinámicos, con marcas que ajustan precios para no perder competitividad y captar a quienes buscan su primer 0km.

Más leídas