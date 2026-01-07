El auto más barato del mercado bajó su precio en enero y así quedó el ranking de los 10 modelos 0km más accesibles

El inicio del año trajo movimientos moderados en los precios de los autos 0 km, en un contexto donde las automotrices buscan sostener ventas frente a una mayor competencia y a un consumidor cada vez más atento a los valores de entrada. Con subas promedio muy contenidas, el segmento de los modelos más económicos volvió a mostrar cambios relevantes.
Cómo evolucionaron los precios de los autos más baratos en enero
Durante enero, las marcas aplicaron aumentos promedio cercanos al 1%, aunque no todas siguieron el mismo camino. Algunas mantuvieron los valores de diciembre y otras, como Renault, incluso redujeron el precio de su modelo de entrada.
Este escenario se explica por:
- Mayor oferta de vehículos compactos
- Ingreso y consolidación de autos importados, especialmente de origen chino y brasileño
- Necesidad de contar con un modelo de acceso competitivo para atraer compradores
Como resultado, la brecha entre el auto más barato y el décimo del ranking continúa achicándose.
Renault Kwid, el más barato del mercado
Renault volvió a destacarse al bajar un 3% el precio del Kwid, que se mantiene como el auto 0 km más accesible del país.
Renault Kwid – $25.540.000
- Segmento A (citycar)
- Importado de Brasil
- Motor naftero 1.0 de 3 cilindros
- 66 CV de potencia
- Caja manual de 5 velocidades
- Dos versiones con el mismo precio: Iconic Bitono y Iconic Outsider
Los citycar siguen dominando el podio
El segundo lugar también corresponde a un citycar, con una propuesta que Stellantis relanzó en el mercado argentino.
Fiat Mobi – $27.070.000
- Segmento A
- Fabricado en Brasil
- Versión única Trekking
- Motor 1.0 de 4 cilindros
- 70 CV de potencia
- Caja manual de 5 marchas
El segmento B gana protagonismo en el ranking
A partir del tercer puesto aparecen modelos del segmento B, que combinan mayor tamaño y equipamiento con precios cada vez más cercanos a los citycar.
Hyundai HB20 – $27.600.000
- Hatchback y sedán
- Importado de Brasil
- Motor 1.6 aspirado
- 123 CV
- Caja manual de 6 velocidades
Fiat Argo – $29.780.000
- Hatchback
- Importado de Brasil
- Motor 1.3 de 99 CV
- Caja manual de 5 velocidades (la versión más barata)
Los autos argentinos más accesibles
La producción nacional también tiene presencia entre los modelos más baratos del mercado.
Fiat Cronos – $30.960.000
- Fabricado en Argentina
- El auto nacional más barato
- Motor 1.3 de 99 CV
- Versiones manuales y CVT
Peugeot 208 – $31.140.000
- Fabricado en Palomar
- Versión más accesible: 208 Active
- Motor 1.6 VTi de 115 CV
- Caja manual de 5 velocidades
Citroën y Chevrolet completan la oferta
El ranking continúa con modelos importados de Brasil que se posicionan fuerte por precio y equipamiento.
Citroën C3 – $31.040.000
- Motor 1.6 VTi
- 115 CV
- Caja manual de 5 marchas
Chevrolet Onix – $31.505.900
- Hatchback y sedán (Onix Plus)
- Motor 1.0 turbo
- 116 CV
- Caja manual en la versión base
El SUV más barato y el cierre del ranking
El único SUV del listado se posiciona como una de las opciones más accesibles dentro de su segmento.
Citroën Basalt – $31.930.000
- B-SUV con diseño tipo coupé
- Motor 1.6 de 115 CV en versiones de entrada
- Caja manual de 5 velocidades
Toyota Yaris – $33.285.000
- Hatchback
- El auto particular más vendido de 2025
- Todas las versiones con caja automática CVT
- Importado de Brasil
Cuánto cuestan hoy los 10 autos 0km más baratos
- Renault Kwid: $25.540.000
- Fiat Mobi: $27.070.000
- Hyundai HB20: $27.600.000
- Fiat Argo: $29.780.000
- Fiat Cronos: $30.960.000
- Citroën C3: $31.040.000
- Peugeot 208: $31.140.000
- Chevrolet Onix: $31.505.900
- Citroën Basalt: $31.930.000
- Toyota Yaris: $33.285.000
El arranque de 2026 confirma que, pese a los aumentos generales, el segmento de autos económicos sigue siendo uno de los más dinámicos, con marcas que ajustan precios para no perder competitividad y captar a quienes buscan su primer 0km.