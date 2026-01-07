El auto más barato del mercado bajó su precio en enero y así quedó el ranking de los 10 modelos 0km más accesibles

El inicio del año trajo movimientos moderados en los precios de los autos 0 km, en un contexto donde las automotrices buscan sostener ventas frente a una mayor competencia y a un consumidor cada vez más atento a los valores de entrada. Con subas promedio muy contenidas, el segmento de los modelos más económicos volvió a mostrar cambios relevantes.

Cómo evolucionaron los precios de los autos más baratos en enero

Durante enero, las marcas aplicaron aumentos promedio cercanos al 1%, aunque no todas siguieron el mismo camino. Algunas mantuvieron los valores de diciembre y otras, como Renault, incluso redujeron el precio de su modelo de entrada.

Este escenario se explica por:

Mayor oferta de vehículos compactos

Ingreso y consolidación de autos importados, especialmente de origen chino y brasileño

Necesidad de contar con un modelo de acceso competitivo para atraer compradores

Como resultado, la brecha entre el auto más barato y el décimo del ranking continúa achicándose.

Renault Kwid, el más barato del mercado

Renault volvió a destacarse al bajar un 3% el precio del Kwid, que se mantiene como el auto 0 km más accesible del país.

Renault Kwid – $25.540.000

Segmento A (citycar)

Importado de Brasil

Motor naftero 1.0 de 3 cilindros

66 CV de potencia

Caja manual de 5 velocidades

Dos versiones con el mismo precio: Iconic Bitono y Iconic Outsider

Los citycar siguen dominando el podio

El segundo lugar también corresponde a un citycar, con una propuesta que Stellantis relanzó en el mercado argentino.

Fiat Mobi – $27.070.000

Segmento A

Fabricado en Brasil

Versión única Trekking

Motor 1.0 de 4 cilindros

70 CV de potencia

Caja manual de 5 marchas

El segmento B gana protagonismo en el ranking

A partir del tercer puesto aparecen modelos del segmento B, que combinan mayor tamaño y equipamiento con precios cada vez más cercanos a los citycar.

Hyundai HB20 – $27.600.000

Hatchback y sedán

Importado de Brasil

Motor 1.6 aspirado

123 CV

Caja manual de 6 velocidades

Fiat Argo – $29.780.000

Hatchback

Importado de Brasil

Motor 1.3 de 99 CV

Caja manual de 5 velocidades (la versión más barata)

Los autos argentinos más accesibles

La producción nacional también tiene presencia entre los modelos más baratos del mercado.

Fiat Cronos – $30.960.000

Fabricado en Argentina

El auto nacional más barato

Motor 1.3 de 99 CV

Versiones manuales y CVT

Peugeot 208 – $31.140.000

Fabricado en Palomar

Versión más accesible: 208 Active

Motor 1.6 VTi de 115 CV

Caja manual de 5 velocidades

Citroën y Chevrolet completan la oferta

El ranking continúa con modelos importados de Brasil que se posicionan fuerte por precio y equipamiento.

Citroën C3 – $31.040.000

Motor 1.6 VTi

115 CV

Caja manual de 5 marchas

Chevrolet Onix – $31.505.900

Hatchback y sedán (Onix Plus)

Motor 1.0 turbo

116 CV

Caja manual en la versión base

El SUV más barato y el cierre del ranking

El único SUV del listado se posiciona como una de las opciones más accesibles dentro de su segmento.

Citroën Basalt – $31.930.000

B-SUV con diseño tipo coupé

Motor 1.6 de 115 CV en versiones de entrada

en versiones de entrada Caja manual de 5 velocidades

Toyota Yaris – $33.285.000

Hatchback

El auto particular más vendido de 2025

Todas las versiones con caja automática CVT

Importado de Brasil

Cuánto cuestan hoy los 10 autos 0km más baratos

Renault Kwid : $25.540.000

: $25.540.000 Fiat Mobi : $27.070.000

: $27.070.000 Hyundai HB20 : $27.600.000

: $27.600.000 Fiat Argo : $29.780.000

: $29.780.000 Fiat Cronos : $30.960.000

: $30.960.000 Citroën C3 : $31.040.000

: $31.040.000 Peugeot 208 : $31.140.000

: $31.140.000 Chevrolet Onix : $31.505.900

: $31.505.900 Citroën Basalt : $31.930.000

: $31.930.000 Toyota Yaris: $33.285.000

El arranque de 2026 confirma que, pese a los aumentos generales, el segmento de autos económicos sigue siendo uno de los más dinámicos, con marcas que ajustan precios para no perder competitividad y captar a quienes buscan su primer 0km.