El pase de Eduardo Feinmann y Jorge Lanata: “Ser víctima no transforma a Cristina en inocente en otras causas”

En Radio Mitre, Eduardo Feinmann y Jorge Lanata protagonizaron su tradicional pase y analizaron el atentado contra Cristina Kirchner.

Los periodistas se mostraron muy directos sobre los hechos y dejaron clara su opinión en un momento político y social complicadísimo.

Eduardo Feinmann y Jorge Lanata no se callaron

“Pensar que ya está todo resuelto es una estupidez. Repudio este atentado. Pero eso es obvio, nadie puede estar a favor de la muerte de nadie. El gobierno se apresuró a tratar de justificar con lo que ellos interpretan clima de época lo que pasó. El discurso de odio no es unidireccional, es multidireccional”, arrancó Jorge Lanata.

Y agregó: “La conjetura que hay que desentrañar es si esto es un loco suelto o es algo planificado con autores intelectuales. La sensación que da es que esto es un loco suelto. También es verdad que a un loco suelto le podés dar manija y mandarlo“.

Jorge Lanata afirmó: “Da la impresión de ser un pibe lumpen con un malambo en la cabeza terrible. Lo que me parece irresponsable de parte del gobierno es este tema de caza de brujas. Eso es apresurado e injustificado. Si hubo un discurso que clausuraba y era de alguna manera un discurso de odio fue el que el gobierno inauguró hace años en contra del periodismo y la oposición”.



Eduardo Feinmann dijo: “El presidente ayer en su discurso en cadena no aportó a la paz”. Su compañero estuvo de acuerdo: “El discurso del presidente fue poco feliz, se equivocó al decretar un feriado. Inmediatamente después que pasó esto el gobierno estaba dividido diciendo concentramos o no concentramos. Esto por las consecuencias de una concentración que no maneje nadie”.

“Hay que tratar todo esto sin oportunismo”

Jorge Lanata remarcó: “Hay un punto que tiene que ver con el desastre que fue el laburo de la custodia. El hecho de que la reacción frente a la condena de Cristina fuera en la casa relajó las medidas de seguridad. Me parece que Cristina se descuidó, la custodia se descuidó mucho más. Ponerse a discutir cuál fue el atentado más grave de la democracia; Alfonsín tuvo tres atentados”.

Feinmann insistió en el asesinato del fiscal Nisman: “Ese fue un grave atentado contra la democracia en el 2015”. Lanata señaló: “Y no hubo ninguna marcha. Hay que tratar todo esto sin oportunismo, ni desde la oposición ni desde el gobierno”.

Jorge, sin embargo, hizo una salvedad: “Cristina claramente es víctima. Esto es indiscutible, pero ser víctima no la transforma en inocente respecto a otras causas que tiene. Y no le da algo que las víctimas de la dictadura exhibieron durante muchos años, no le da acreencia moral. Las víctimas no son mejores que nosotros”.

Eduardo Feinmann estuvo de acuerdo y declaró: “Cristina es víctima de este intento de magnicidio, pero eso no la convierte automáticamente en inocente de las causas judiciales“.