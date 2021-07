Dyhzy anunció que va a cambiar su DNI porque es una persona no binaria

El hijo del presidente Alberto Fernández, Dyhzy, anunció en un vivo de Instagram que cambiará su DNI porque se considera una persona no binaria.

“No me considero hombre, me considero una persona no binaria”, comentó en la transmisión Dyhzy. Hace un tiempo había anticipado que quería cambiar el nombre que aparece en su DNI porque “no le gustaba ni se sentía identificado”.

Este miércoles pasado, su padre, Alberto Fernández entregó los primeros tres DNI no binarios enmarcados en el nuevo decreto de implementación de la nomenclatura “X” correspondiente al sexo en el documento. De esta forma, Argentina se convierte en el primer país de Latinoamérica, siendo que hay países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda que llevan adelante esta normativa.