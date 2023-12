Duras críticas de Juan Grabois al gobierno de Alberto Fernández y a La Cámpora: “Hagámonos cargo”

Juan Grabois, el referente piquetero, concedió una extensa entrevista al programa “Gelatina”, donde lanzó duros cuestionamientos.

No se guardó nada.

El referente social comenzó diciendo que “en la Cámpora hay mecanismos de delación premiada de un sector, de competencia sectaria y de destrucción de cualquier cosa que brille y que no se subordine“.

Y agregó: “En esta etapa voy a discutir que los genios de la política le impongan al gobernador (Axel Kicillof) a un sinvergüenza como Martín Insaurralde de jefe de Gabinete y después pretendan que sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y que, después no, en realidad tenían razón porque se ganó Lomas de Zamora. El tipo estaba en Marbella, en el medio de la campaña. O sea, no se puede justificar por ningún lado. Hagámonos cargo de algo. Yo trato de hacerme cargo de algo“.

Grabois afirmó: “Yo tuve acceso al poder y a las negociaciones de poder. No me interesa si no hay proyecto, si no hay planificación, si no hay un criterio de mérito que es distinto a la meritocracia. Para la distribución de roles. No me interesa, porque esto no es política. No es el arte del bien común. Esto es otra cosa”.

Sobre la derrota del peronismo y el triunfo de Javier Milei en las elecciones, el dirigente piquetero aseguró: “Hay dos caras de la moneda; por un lado, un gobierno con medidas criminales y psicopáticas que van a destruir a nuestro pueblo; y por el otro, una crisis intelectual, moral, política, estratégica, de conducción de nuestro campo. Entonces, si nos queremos hacer todos los tontos, hagámonos todos los tontos y dentro de dos años vamos a tener de nuevo la misma situación y a llorar a la Iglesia”.

Grabois también apuntó contra Alberto Fernández: “El Gobierno fue un loteo escandaloso de Ministerios con estas ideas que tienen algunos de que hay que poner al secretario que odia al ministro y al subsecretario que odia al secretario. Viste que es una cosa muy loca como para que se controle entre ellos, una maquinaria totalmente paralizada, sin orientación económica y desangrándose en peleas internas públicas“.

