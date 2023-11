Dura crítica de Kicillof a Milei: "Ahora la casta es parte de su acuerdo"

El Gobernador Bonaerense, Axel Kicillof, criticó duramente a Javier Milei en una entrevista para el canal C5N y dijo que el candidato Libertario perdió "credibilidad" luego de su acuerdo con Macri y Bullrich.

“Se está perdiendo un poco la credibilidad y la palabra a Milei. Venía con un montón de propuestas, incluso terminar con la casta donde él incluía a Macri y a Bullrich, pero ahora son parte de su acuerdo”, señaló el Titular de la Provincia.

“Eso no es una alianza, sino una traición de ambos espacios, después del duro intercambio que tuvieron antes de las elecciones. Que los dirigentes digan que se perdonaron o que digan que el factótum de toda esta movida sea Antonia (NdeR: la hija de Macri). Todo plantea muchos interrogantes, que deben ser los mismos que tiene el que depositó el voto, ya sea por Bullrich o Milei”, aseguró el mandatario provincial.

"El plan económico de Milei es un ajuste, pero algunos lo llaman dinamita o motosierra. Su paquete de sus propuestas es bastante agresivo con muchos sectores, como trabajadores, mujeres, estudiantes, jubilados”, añadió.

“La razón por la que no se puede votar a Milei es porque lo que propone agrede a la producción y el trabajo. La producción nacional no va a tener ayuda, acompañamiento, porque dice que no es competitiva y que entonces hay que abrir las importaciones. Además quiere sacar subsidios, lo que le sube el costo a los productores”, concluyó Kicillof.