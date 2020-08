Duhalde vaticinó un escenario peor al 2001: "Esto puede terminar en una guerra civil y en un golpe de Estado"

El ex Presidente Eduardo Duhalde vaticinó que el año que viene no habrá elecciones, y aseguró que podría producirse un golpe de Estado si la crisis se agrava y no se llevan adelante consensos entre los diferentes espacios políticos.

“Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Por supuesto que puede volver a haber un golpe”, afirmó Duhalde en una entrevista en el programa "Animales Sueltos" por el canal América

“Tengo una convicción”, dijo. Y agregó: “Es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones. Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares”.

Asimismo, afirmó que la Argentina se dirige hacia “un escenario peor al del 2001”, en un clima que atenta contra la continuidad del gobierno de Alberto Fernández. “Esta es la presidencia más compleja que tuvimos”, opinó.

“La Argentina corre ese riesgo, porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno. La gente se va a rebelar. Se puede generar un peor clima al que se vayan todos”, expresó.