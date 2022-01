Dueño de supermercado confundió a un empleado con un ladrón y lo mató

El dueño de un supermercado chino confundió a su carnicero con un ladrón y lo mató de un disparo en el tórax. La familia de la víctima exige justicia y que detengan al agresor.

Todo sucedió en la noche del martes en la localidad bonaerense de José C. Paz. Un comerciante chino de 37 años le disparó a un empleado que se desempeñaba en su comercio por un aparente “error”.

Según el relato de los familiares del hombre asesinado, el fiscal del caso indicó que “se trató de un error” y por eso el dueño del supermercado permanecerá libre.

“El cuerpo de mi marido está en la morgue desde ayer. No me lo entregaron. No pude velarlo ni despedirme de él. Yo sólo quiero justicia. Dice que lo confundió con un ladrón y lo mató. Cómo no lo va a reconocer. Trabajaba para él”, afirmó Zamira, la mujer del hombre asesinado.

Sin embargo, sostienen que “la mafia china” puso dinero para ocultar lo sucedido y dejar en libertad al comerciante de la comunidad.